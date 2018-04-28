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Вчера, 20:46
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Журналиста Романа Сущенко перевели из одиночной камеры в камеру на двоих

Журналиста Романа Сущенко, которого незаконно осудили в России по сфабрикованному обвинению перевели из одиночной камеры в камеру на двоих, на своей странице в соцсети Facebook сообщил общественный защитник политзаключенного Марк Фейгин.

Ранее, 25 апреля, Сущенко перевели в камеру-одиночку, как объявили сотрудники СИЗО, в "интересах национальной безопасности России", передает ZN,UA.

"А до этого заявляли, что перевод в одиночку вызван интересами безопасности. Как только суд меня вернул по ст. 49 УПК, необходимость, выходит, отпала? Еще будет немало чудес..." - написал Фейгин.

Министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту протеста в связи с этим.


В октябре 2016 года Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж". ФСБ обвинило Сущенко в сборе информации о российском вторжении в Украину.

27 марта, в Москве начались слушания по делу Сущенко. После оглашения обвинительного заключения украинский журналист не признал вину. Судебный процесс проходит в закрытом режиме, поскольку дело засекречено.

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