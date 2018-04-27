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Вчера, 22:19
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Во Львове изготовят самое большое мыло ручной работы

В следующую субботу, 5 мая, знаменитая "Львовская Мастерская Мыла» намерена изготовить самое большое мыло ручной работы в Украине весом 60 кг. Это будет рекорд Украины!

Для изготовления мыла привлечены 5 мастеров мыловарения 2 и 3 категории, они используют старый карпатской рецепт варки мыла на основе меда, древесной золы, льняного масла и травяного настоя, сообщает львовский общественный портал Форпост.

Вес мыла 60 кг, для его изготовления будет использовано 30 кг льняного масла, 11 кг подсолнечного масла, 2 кг облепихового масла, 5 кг карпатского меда, 3 кг смеси карпатских трав (липа, календула, ромашка), 6.5 литров родниковой воды из пгт.Сходница, 2,5 литра щелочного зольного раствора.

Рекорд будет зафиксирован экспертами Национального Реестра Рекордов Украины.
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