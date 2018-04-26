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Facebook решил избавиться от половины своих пользователей

С целью улучшения общего тона социальной сети и защиты некоторых конкретных лиц (политиков, бизнесменов и т.д.) Facebook ввел новый регламент, который может привести даже к сокращению количества пользователей.

25 апреля, вступил в силу новый регламент социальной сети Facebook. За его нарушение пользователям угрожать даже блокировка аккаунта. Это - последствия аферы Cambridge Analytica и слушаний Марка Цукерберга в американском Конгрессе.

Новый регламент сети на несколько порядков строже предыдущих. Под давлением американских политиков Марк Цукерберг наконец решил ввести меры, призванные обеспечить надежную защиту данных пользователей и урегулирование политики своего детища, передает Високий Замок.

Изложение новых принципов деятельности Facebook разместилось на 26 страницах. Очевидно, наибольший интерес вызывает перечень слов, которые отныне запрещено употреблять в публикациях в сети и комментариях под ними в отношении конкретных лиц.

Языком ненависти отныне считаются, среди прочего, слова «деформированый», «недоразвитый», «кретин», «глупый», «сумасшедший», «мошенник», «скряга». Публично характеризуя личность, нельзя употреблять даже таких слов как «ненавижу», «не люблю» или «гадкий».

Много внимания в новом регламенте обращено почтенным делам: терроризму, нелегальной организациям, угрозам насилия, распространения детской порнографии и мошенничества. Facebook взялся также за «фейк-ньюс", которые в регламенте названы «фальшивыми новостями».

Это, однако, не означает, что все тексты, которые не содержат правды, будут сразу удаляться из сервича. Однако неизвестно, как социальная сеть различать юмор и иронию от пропаганды и целевой лжи.

К преодолению новых вызовов Facebook привлек более 20 тысяч человек, обладающих 40 языками. Они обязаны в течение 24 часов справляться с лавиной сообщений, жалоб и замечаний пользователей.

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