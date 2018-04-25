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Вчера, 22:34
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Романа Сущенко, незаконно заключённого в тюрьму в России, перевели в одиночную камеру

МИД Украины направил ноту протеста российским властям в связи с тем, что украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно осуждённого в России, отправили в одиночную камеру. МИД считает это давлением, в частности, в связи с тем, что Сущенко, фактически, лишён адвоката: вчера адвоката Сущенко Марка Фейгина лишили адвокатской лицензии.


Украинского журналиста Романа Сущенко, которого судят в Россию по сфабрикованному обвинению в шпионаже, перевели в одиночную камеру. Министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту протеста в связи с этим, передает ZN,UA.

"Направили ноту протеста РФ относительно изменения обстоятельств содержания под стражей Сущенко. Очевидное психологическое давление, в частности, с учетом изменения адвоката", - сообщила официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца на своей странице в Twitter вечером в среду, 25 апреля.

 

Днем ранее защитника Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката. Фейгин заявил, что не верит в возможность  своего  восстановления, и пообещал передать дело адвокату, знакомому с материалами.


Напормним, 27 марта, в Москве начались слушания по делу Сущенко. После оглашения обвинительного заключения украинский журналист не признал вину. Судебный процесс проходит в закрытом режиме, поскольку дело засекречено.

В октябре 2016 года Федеральная служба безопасности РФ назвала Сущенко кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж". 



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