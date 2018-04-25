Ты его в дверь, а он в окно - из Украины в четвертый раз выдворили "вора в законе"

Криминальные авторитеты очень любят Украину - им здесь как медом намазано, потому что есть огромное поле деятельности и возможность контролировать криминальный бизнес. Их постоянно ловят, выдворяют, а они возвращаются снова и снова. Формально привлечь не за что: они здесь не создают криминальных ситуаций. Но после выдворения пытаются въехать в Украину снова.





Украинские правоохранители в четвертый раз задержали "вора в законе", уроженца Грузии, известного по кличке "Тенго Питерский", сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает ZN,UA.





В 2016 и 2017 годах его трижды выдворяли из Украины, однако он возвращался снова. На этот раз вор даже сменил фамилию и кличку.

Полицейские получили оперативную информацию о том, что выдворенный в прошлом году вор вернулся и находится в Днепре. Столичные правоохранители отправились в командировку и задержали его.

Гражданина Грузии в 2014 году "короновали" в российском Санкт-Петербурге, в Украину 35-летний преступник вернулся, чтобы руководить уголовным миром. Он неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе за покушение на убийство.

""Тенго Питерский" прибыл в 2018 году в аэропорт "Борисполь", после чего отправился в город Днепр. Мужчина, которому официально запрещено пересекать границу нашего государства, сменил фамилию и прилетел с новым паспортом", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.





В Украине "вор в законе" встречался с другими уголовниками, пытался перераспределить сферы влияния. Интересовался всеми направлениями – от грабежей до угона автомобилей. Сотрудники киевской полиции отправили "Тенго Питерского" в Турцию. В настоящее время решается вопрос о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на три года.





Напомним, в текущем году оперативники задержали и выдворили из страны еще трех "воров в законе": Гегу Озургетского "Профессора" (повторно) и Рамаза Багдадского.