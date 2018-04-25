Армения не хочет, чтобы ее сравнивали с Украиной и не отказывается от России

Все, кто с энтузиазмом публиковал в соцсетях фотографии из Еревана и называл "революцию" в Армении похожей на украинские протесты, будет огорчён. Там нет и намёка на то, что было у нас. И никто не собирается отказываться от России, как бы нам ни хотелось так думать. Армяне сделали из протестов праздник, но убрав несимпатичного им премьера, всего лишь "выпустили пар", а не изменили ситуацию. Так считает побывавший среди протестующего народа журналист Богдан Аминов.





О том, как протестовали в Армении, - сообщает Укрправда.





Премьер-министр Армении, экс-президент Серж Саргсян ушел в отставку. Это было главным требованием митингов армян по всей стране. Об этом пишут мировые СМИ, на событие реагируют другие страны – США, Россия, Европейский союз.

Я ездил в Армению освещать эти протесты. Мы общались с сотнями протестующих, политиками по обе стороны баррикад, армянскими журналистами, общественными деятелями и многими другими. Я каждый раз удивлялся ответам на вопросы.

В Украине говорят об армянском Майдане, желании армян уйти от влияния России, немирной революции, новом будущем главе страны, оппозиционере Николе Пашиняне и обо всем том, что в Ереване отрицают.

После приезда из Армении комментарии многих экспертов стали резать уши – от навыдуманного в эфирах и колонках на сайтах.

В Армении я сразу был шокирован другой реальностью. Первый диалог с водителем такси:

– Вы из Украины, да? Как там ваши бандеры?

– Что вы имеете в виду?

– Ну, я про эту власть вашу говорю… майдановскую!

18 апреля, в первую же ночь в Ереване, мы отправились искать "Майдан". На площади Свободы в армянской столице были парочка протестующих, которые сразу сказали: "Это не Майдан. Мы его не хотим. Мы не хотим, чтобы получилось, как в Украине".

Ассоциации с Майданом

Как только армяне узнавали, что мы из Украины, почти всегда звучала просьба: "Когда будете писать об этом – не сравнивайте с вашим Майданом, пожалуйста". Как позже выяснилось, причин этому несколько.

1. У армян украинский Майдан ассоциируется с кровью, смертями и потерей частью территорий. Многие опасаются, если проводить параллели, то Армения окажется в идентичной ситуации.

Кстати, первая причина плавно перетекает во вторую. В Ереване часто отвечали, что клише "Майдан" может разозлить другие страны.

2. Россия. Армянские журналисты off records нам говорили, что когда освещали Майдан – было много акцентов на том, что это антироссийский протест.

К тому же, в Армении не ненавидят Россию. В Ереване не пытаются протестами "убежать от России", как любят поучать некоторые украинские эксперты.

Мой знакомый автомобильный активист из Еревана несколько раз повторял фразу: "Это против Сержа, не против Путина, России или кого-либо другого". Правда, при этом робко добавлял: "Если уйдет Серж – будет меньше России в Ереване".

И сторонники властей, и оппозиционеры сходились во мнении, что Россия для Армении – братская страна, как и, впрочем, Украина. Возможно, кому-то не совсем хочется в это верить, но мы этот тезис слышали от многих собеседников.

3. Один из координаторов акций Армен, который не выпускал мегафон из рук, объясняет, что осторожность к украинской теме присутствует и из-за российского влияния, в частности в СМИ.

"Просто нам показывают о Майдане и Украине, в общем, почти один негатив. Про украинскую революцию мы слышим много плохих новостей", – рассказывает Армен.

К слову, в отеле, где мы остановились, из пяти каналов три были российскими.

Протесты против Сержа

Серж Саргсян – это коллективное зло для митингующих. Мы подошли к группе молодых протестующих, и я решил спросить, наверное, самую младшую из них:

– Неужели вы действительно верите, что если уйдет Серж, то станет еще лучше? Все держится на одном человеке?

– Конечно, нет. Отставка Сержа – это начало. Мы вышли против бедности, против коррупции, против нынешней власти. Наш митинг за будущее. Ведь я, например, не знаю, что ждет нас через пару лет – будет ли работа, учеба… будет ли вообще Армения?

Саргсян – это типичный политик для постсоветского пространства. У власти он более 11 лет и все это время пытается сконцентрировать максимальное количество полномочий в своих руках. Даже ценой обмана избирателей и изменений в Конституции.

Напомню, что протесты начались из-за назначения на пост премьера Саргсяна, который ранее пообещал не идти в политику.

Серж, будучи президентом, изменил Конституцию, сделал Армению парламентской республикой, передал важные президентские полномочия главе правительства и… не ушел.

Армен объясняет, что до протестов Саргсяна еще кое-как поддержали. Не его конкретно, а намерения поменять Конституцию.

"Мы хотели, чтобы он ушел – любой ценой. Он это пообещал и не сделал. Нам надоел даже не так Серж, как наплевательское отношение властей. Они уже открыто врут нам, они просто издеваются уже! Мне кажется, что они думают, что мы уже все проглотим", – рассказывает он.

Действительно, когда я спрашивал протестующих об их требованиях, все помимо отставки Сержа называли ряд других тезисов. В основном сводилось к тому, что в Армении вырос запрос на новую политическую элиту.

И даже когда в этом моменте я парировал, что это похоже на украинский Майдан, то митингующие уходили от ответа. "Это другое. У нас своя революция, у вас – своя", – так нам ответил студент Ашот, который стоял с флагом на площади Республики в Ереване.

Митинг по-армянски

Это совсем не похоже на Украину.

– Почему они хлопают в ладоши?

– Митингующие показывают, что уважают полицию. Это часть нашего народа, они тоже против Сержа, и им все надоело. Просто работа не позволяет присоединиться. У них свои инструкции, – отвечает женщина, стоящая рядом.

В Армении не ненавидят полицию. Протестующие уверены, что их мнение настолько популярно, что и в силовых структурах его скрыто поддерживают. Тем более, что в Армении на менее чем 2,9 миллионов жителей больше 10 тысяч полицейских.

Я был свидетелем более 50 задержаний на протестах. Полиция не била митингующих по голове, не бросала их лицом к земли, не применяла дубинки.

Был интересный случай, когда бабушка и отец полицейского Ашота вышли на митинг. Тогда толпа протестующих кричала: "Ашот, присоединяйся! Неужели ты будешь задерживать своих родственников?".

Кстати, первому полицейскому, который присоединиться к протесту, предлагали 10 тысяч долларов. Всем остальным – по 2 тысячи. Но первые полицейские шли на митинг, не брав деньги.

– Откуда деньги? Кто финансирует?

– Мы собираем миллион долларов на революцию! На мирный протест! Заплатим всем, кто еще не наворовал, чтобы они наконец-то ушли из власти.

Никола Пашиняна, нашего лидера, активно поддерживает средний класс, богатые армяне из диаспоры. Если сто человек скинется по тысяче долларов, будет уже 100 тысяч, – не без улыбки рассказывает автомобильный активист.

Культура митингов. Нет страдальческого пафоса, жалобных стонов, трагических взглядов. "Мирная революция – настоящий праздник", – говорили нам.

Бархатная революция, как называет митинг Никол Пашинян, действительно выглядит как радостное событие. Люди на протестах веселятся: играют в игры, поют песни, танцуют, устраивают многотысячные пикники в парке, слушают музыку, бесконечно сигналят на дорогах.

В Ереване не разбирали брусчатку, не бросали камни в полицию, не брали в руки металлические прутья, не громили витрины – даже когда протестующих стало десятки тысяч.

"Нас не могут просто обвинить ни в чем. Ни в терроризме, ни в экстремизме. Саргсян только этого и хочет. А мы портим ему все планы – у полиции просто нет повода нас бить и арестовывать", – говорит Армэн.

Когда протестующие блокировали государственные учреждения, люди сели на пол возле входа в здание правительства №3 и взялись за руки. Их разогнали, но при этом никто не пострадал.

Лидер протестов Никол Пашинян также нашел способ уйти от контроля полицейских. Митинг все время разделялся и был в движении. Сразу несколько колонн протестующих параллельно шли улицами Еревана, блокируя движение.

Полиция не всегда справлялась – им приходилось принуждать общественный транспорт помогать. Маршрутки без номеров все время возили туда-обратно правоохранителей.

Децентрализованные митинги были хорошо организованными: каждый день в 8:00 все собирались на площади Республики и расходились группами, а после целого дня ходы возвращались обратно – в 19:00, где Никол Пашинян несколько часов выступал с трибуны. Митинг ночью расходился.

Пашинян VS Саргсян

– Пашинян будет новым премьером?

– Это не борьба за власть Пашиняна, это борьба против Сержа. Пашиняну не нужно это кресло. Он и так наш лидер. Мы даже поддерживаем не столько личность Никола, сколько его идеи и движения, – объясняет активистка возле фонтана на площади Республики.

Действительно, армяне не спешат делать из Пашиняна идола или мессию. Протестующие не отрицают его лидерство, но называть Никола премьером не берутся. Скорее, Пашинян – это безальтернативный кандидат на лидерство на митингах. Потому что кроме него никто не согласился.

В парламенте не поддерживали протесты, кроме Пашиняна и еще троих депутатов. Даже родной блок Елк, от которого Никол пришел в парламент, не поддерживал в полном составе акции.

Некоторые украинские политические обозреватели иронично подмечают, что Серж ушел бескровно и оказался умнее беглеца Виктора Януковича. На самом деле, он не сделал это добровольно. Как минимум, два переломных события заставили его это сделать.

Первое – поддержка армянской диаспорой митингов. За границей более 10 миллионов армян, а в стране – менее трех. Армянская диаспора не только поддерживала Пашиняна, но и давала деньги на революцию.

Второе – выход военных Армении на протесты. Саргсян до конца был уверен, что полностью контролирует силовой блок. Но когда часть армии и полиции перешла на сторону митинга – это уже повод прогнозировать военный переворот.

Саргсяна считают серым кардиналом в стране. "Ничто не делается в Армении без учета его мнения", – объясняет активист Армен.

Еще его иногда называют маленьким Путиным. Если он уйдет, то перемены будут лишь формальными, а армяне на протестах просто выпустят пар.

У Сержа есть своя Республиканская партия, у которой большинство в парламенте. Поэтому его отставка – это только амбициозные потери, но не потеря власти.

Именно поэтому митинг продолжается. Как написали мои знакомые из Еревана, вчера, 24 апреля, в день памяти жертв геноцида армян, все поставили на паузу.

Но уже сегодня, 25 числа, все возобновится. Митингующие будут требовать полной перезагрузки власти – начнутся переговоры с правительством. Как свидетельствуют мои источники, Никола Пашиняна будут требовать сделать премьер-министром.

Митингующие собираются давить на парламент, чтобы депутаты сделали Пашиняна главой правительства. После этого парламент этого созыва должен самоликвидироваться.

По неподтвержденной информации, такая договоренность уже достигнута: Республиканская партия делает Пашиняна премьером и назначает перевыборы в парламент на следующей неделе.

– И они на это согласятся? И сам Серж?

– А куда им деваться. Некоторые уже покинули страну в страхе. Знаю за пару полицейских точно, – отвечает один из активистов.

Богдан Аминов, журналист, специально для УП