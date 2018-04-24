В Ровно вынесли странный приговор двум мужчинам, которые избили ветерана АТО, у которого нет ноги

Двое мужчин на Ривненщине избили третьего. Самое мерзкое в этом деле даже не то, что двое били одного, а то, что били они человека, который был на протезе, то есть, преимущество с самого начала было на стороне двух хулиганов. Но еще хуже, что они считают, что их осудили неправильно. Это говорит, что там нет ни раскаяния, ни совести вообще - эти двое еще и хвастались в своем селе, что избили участника АТО.

Завершились судебные заседания первой инстанции в деле потерпевшего ветерана АТО, десантника из Березного Ривненской области Андрея Усача, который получил тяжелые в боях на Луганщине. Сейчас Андрей передвигается на протезе. 22 мая 2017 в родном городе на него набросились Кожушок Олег Яковлевич, Ципан Николай Степанович и избили. Суд над негодяями длился почти полгода. Одного из нападавших приговорили к 200 часам общественных работ, но сразу же амнистировали. Другой нападающий получил 1 год заключения условно. Также хулиганы по решению суда должны заплатить 25 и 35 тысяч гривень Андрею в качестве возмещения морального и материального ущерба. Негодяи с приговором не согласны и уже оспаривают его в апелляционном суде Ривненской области.



Андрей Усач потерял ногу в боях за Луганский аэропорт его с побратимами боевики обстреляли из «Градов». Теперь он снова хромает: пьяные, которым он сделал замечание на улице, избили его и повредили протез, говорится в сюжете ТСН, передает ВСЕ.



В протоколе происшествие отражено так: 22 мая 2017 примерно в 22.00, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в селе Зирне Березновского района Ровенской области, во время словесного конфликта, действуя умышленно, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, Ципан и Кожушок напали на Андрея Усача и избили его. Действия злоумышленников причинили потерпевшему телесные повреждения в виде разрыва левой барабанной перепонки, которые по степени тяжести относятся к легким телесным повреждениям с кратковременным расстройством здоровья.



«Начал сигналить, чтобы они съехали, на что в ответ получил неприличный жест», - рассказал ветеран АТО Андрей Усач. По его словам, когда он попытался вызвать полицию, скутеристы напали на него. Во время драки присутствовал брат Андрея Усача. По его словам, пока он оттягивал одного скутериста, Андрея бил другой. - "Как участник боевых действий, который защищал граждан Украины от врагов на Востоке страны, пытался только предотвратить возможные вредные последствия действий пьяных мужчин, по нападающим не совершал никаких противоправных действий, чтобы их спровоцировать. Кроме того, особенно болезненно воспринял и поведение обвиняемых после совершения преступления, которые вместо того, чтобы принести извинения, в селе хвастались тем, что избили участника АТО.



По тексту приговора суда, согласно протоколу №79 медицинского освидетельствования факта употребления алкоголя (наркотических средств) и состояния опьянения на время проведения осмотра в дежурным врачом ЦРБ 22.05.2017 года в 23 час. 10 мин. один и из подозреваемых находился в состоянии алкогольного опьянения.



После судебного разбирательства 26 января 2018 года судья Березновского районного суда Ривненской области Юлия Старовецкая одного из подозреваемых признала виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.125 УК Украины и назначила наказание в виде общественных работ на срок двести часов. Однако на основании п. Е ст. 1 Закона Украины Об амнистии в 2016 году тут же освободила его от отбывания назначенного наказания. Другого хулигана признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.125 УК Украины и назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 1 (один) год. Но на основании ст.75 УК Украины его также освободили от отбывания наказания с испытательным сроком один год.



Кроме того, защита Андрея потребовала взыскать с виновных 200 тыс грн. и 300 тыс грн. соответственно в качестве возмещения материального и морального ущерба. Однако судья на это предложение не согласились и решила взыскать с злоумышленников 25 тысяч грн. и - 35 тысяч грн. соответственно.



Однако обвиняемые с приговором не согласились и 12 апреля подали апелляционную жалобу в Апелляционный суд Ровенской области. Дата судебного заседания еще не определена.





А каким должен быть общественный резонанс?