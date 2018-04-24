Бывшего адвоката Надежды Савченко Марка Фейгина лишили адвокатского звания за посты в Твиттере

Российский адвокат, который в своё время защищиал Надежду Савченко, а позже - украинского политузника в России журналиста Романа Сущенко, больше не имеет права заниматься адвокатской практикой: такое решение принял Совет палаты адвокатов Москвы, который лишил его адвокатского статуса.

Об этом сам Марк Фейгин сообщил в Твиттере.

Причиной столь жесткого решения официально было названо употребление нецензурной лексики в социальных сетях. Фактически, речь идет о трех постах.

Однако все прекрасно понимают, что "нецензурная лексика в социальных сетях" - только повод для того, чтобы заткнуть рот независимому юристу, который не боялся высказывать своё мнение по любому вопросу, даже если оно не совпадало с официальным в России.

Фейгина уже пытались лишить адвокатского звания в прошлом году. Но тогда коллеги его отстояли. Сейчас - промолчали.

Марк Фейгин намерен обжаловать действия Совета палаты адвокатов в суде, хотя на справедливое решение не надеется.