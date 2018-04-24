В Одессе воспитательницу признали виновной за пожар в детском лагере "Виктория"

Воспитательница из Одессы Наталья Цокур (Янчик), которая отвечала за пожарную безопасность в учреждении, признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 137 УК Украины — ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

Киевский районный суд Одессы вынес первый приговор по делу о страшном пожаре в детском лагере «Виктория», где погибли трое детей, сообщает «Думская».

Ее приговорили к трем годам лишения свободы.

Кроме того, женщине на два года запретили занимать должности, связанные с ответственностью за пожарную безопасность.