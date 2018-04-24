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Вчера, 17:12
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В Одессе воспитательницу признали виновной за пожар в детском лагере "Виктория"

Воспитательница из Одессы Наталья Цокур (Янчик), которая отвечала за пожарную безопасность в учреждении, признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 137 УК Украины — ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.


Киевский районный суд Одессы вынес первый приговор по делу о страшном пожаре в детском лагере «Виктория», где погибли трое детей, сообщает «Думская».

    Ее приговорили к трем годам лишения свободы.
    Кроме того, женщине на два года запретили занимать должности, связанные     с ответственностью за пожарную безопасность.

От отбывания наказания воспитателя освободили с двухлетним испытательным сроком.

Свою вину на суде Цокур полностью признала. Государственное обвинение на изоляции ее от общества не настаивало.

Напомним, кроме воспитательницы, к уголовной ответственности за случившееся в «Виктории» сейчас привлекают директора лагеря Петроса Саркисяна, бывшего вице-мэра Зинаиду Цвиринько, бывшего начальника Киевского райотдела ГСЧС Валерия Дяченко и инспектора этого подразделения.

Руководителям фирм-подрядчиков реконструкции лагеря и муниципального управления капстроительства о подозрении не объявляли, хотя уголовное производство о злоупотреблениях существует.

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