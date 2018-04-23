Донецкого болельщика задержали за сожжение фейковой тряпки - "флага Новороссии"

Соцсети облетела информация о том, что харьковская полиция задержала на стадионе во время матча "Шахтер"-"Динамо" парня из донецких ультрас, который "сжёг "флаг Новороссии", чтобы показать отношение настоящих донецких к фейковым террористическим "республикам".





Абсолютное большинство восприняло акцию задержания как враждебное отношение харьковской полиции к проукраинской позиции болельщика, который, к тому же, оказался участником АТО. Правоохранителям припомнили, как они повели себя в 2014 (хотя некоторые из ныне работающих - новые люди), как полиция вообще на юго-востоке практически в полном составе вставала на сторону "ЛДНР". Было сказано много жёстких слов.





Однако было и другое мнение: о том, что в людном месте, особенно с таким накалом страстей, которым является стадион,такая акция может оказаться очень опасной и привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому действия полиции часть обсуждающих назвала правомерными. Вот только как-то упущено было, что задержали-то - через неделю после сожжения "флага"! То есть, сразу отреагировать не сумели, а разыскивали, как преступника! Более того, почему-то надо было объяснять не то, что зажёг открытый огонь на трибуне, а то, что "сжёг флаг Новороссии"!





С точки зрения правопорядка действия полиции, пожалуй, правомерны - если бы болельщик был задержан в момент совершения "мелкого хулиганства". Но стоило ли устраивать целую спецоперацию по задержанию болельщика? Через неделю? Это носило настолько демонстративный характер, что абсолютно уверило окружающих в том, что позиция полицейских, особенно в Харькове, и доныне шаткая.



