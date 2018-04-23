Принц Уильям и Кейт Мидлтон не знали, кто у них родится

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила мальчика. Об этом сообщается в Twitter Кенсингтонского дворца.

Ребенок весит 8 фунтов 7 унций (3,8 кг).

Принц Уильям присутствовал при родах. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, передает Лига. Новости

Герцог и герцогиня Кебмриджские решили не узнавать пол ребенка до его появления на свет. Имя принца объявят спустя два дня после его появления на свет. Букмекеры ставят на имя Артур.



Это третий ребенок герцога и герцогини. Их первенец, принц Джордж, появился на свет 22 июля 2013 года, а дочь Шарлотта — 2 мая 2015-го.

Новорожденный стал пятым в очереди претендентов на британский трон после принца Уэльского Чарльза, его старшего сына Уильям и детей Уильяма принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Сегодня утром герцогиню доставили в лондонскую больницу Святой Марии, так как у нее начались схватки.