В Казахстане осудили россиянку за драку и оскорбления на почве языка

В Казахстане осудили и собираются депортировать россиянку, которая в очереди в магазине оскорбила и избила женщину на почве казахского языка. Процесс был длительным, но уже приблизился к логическому завершению. И обещает стать прецедентом - показать, что в чужой стране себя надо вести порядочно, а не хамски.





Инцидент произошел 27 ноября 2016 года в мебельном магазине. Пострадавшая Асель Назарбаева так описывает случившееся:





«В очереди передо мной стояла девушка европейской национальности, которая очень грубо разговаривала с продавцами. Их было четверо, все были казахскоязычными, русский язык понимали, но отвечали невпопад. Девушка разговаривала с ними словно хозяйка, в повелительном тоне. Слово за слово, разгорелся спор. А когда я попыталась объяснить ей, что продавцы плохо говорят на русском языке, она налетела на меня со словами:

— Заткнись, мамбетка!

Затем, нецензурно выражаясь, она двумя руками толкнула меня в грудь. Когда я упала, она правой ногой пнула меня в живот и, схватив за волосы, стала бить головой о пол.





Все были шокированы произошедшим. А когда она пыталась уйти, я попросила продавцов закрыть дверь и вызвать полицию", - рассказала пострадавшая.





Надо сказать, что в Казахстане слово «мамбет» применяется в трех значениях:

первое – имя человека, сокращенный вариант имени Мухаммед;

второе – топонимика, то есть географическое название;

третье – для оскорбления и унижения достоинства человека.

Таким образом, Перегуда, ругаясь во весь голос и избивая пострадавшую, употребила это слово в качестве ругательства.

Кстати, в консульской службе Министерства иностранных дел Российской Федерации есть специальный кодекс, предназначенный для граждан России, выезжающих за пределы страны.





Там черным по белому указаны слова и действия, которые оскорбляют национальные чувства местного населения страны пребывания. В этом кодексе, в частности, есть справка для выезжающих в страны Средней Азии — Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Там сказано, что в Казахстане слово «мамбет» имеет ругательное отрицательное значение, унижающее человеческое достоинство.





В русском языке оно соответствует слову «быдло».





Россиянка Диана Перегуда признана виновной по пункту 1 статьи 293 Уголовного кодекса и осуждена на два года лишения свободы условно. Кроме того, ответчица выплатит потерпевшей Асель Назарбаевой 1 млн тенге в качестве возмещения материального и морального вреда. После вступления приговора в силу власти Казахстана наснут процесс депортации скандальной россиянки.





Источник: 365info.kz