Вселенский Патриархат принял к рассмотрению обращение об автокефалии Православной церкви в Украине

Попытка создать Единую поместную церковь осуществлялась в начале объявления независимости Украины, однако ничего не получилось, несмотря на поддержку тогдашнего президента Украины Леонида Кравчука. Отклонили объединение сами главы украинских церквей. Сейчас - новая попытка. Чем завершится стремление к объединению, споры о котором ведутся уже не первое столетие? Удастся ли Украине уйти от патроната Московского патриархата?





Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата принял к рассмотрению Обращение от Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине, Постановление ВР в его (Обращение) поддержку, а также соответствующие обращения иерархов украинских православных церквей. Также Синодом Вселенского Патриархата принято решение о начале процедур, необходимых для предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине. В частности, будут соответственно проинформировані другие поместные православные церкви. Об этом говорится на сайте Президента Украины.





По поручению Президента Петра Порошенко Заместитель Главы Администрации Президента Украины Ростислав Павленко 20 апреля посетил Стамбул и передал Его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею Обращение Президента Украины о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Он также передал Вселенскому Патриарху постановление Верховной Рады Украины о поддержке этого Обращения Президента Украины.

Вселенскому Патриарху Варфоломею были переданы также обращения от иерархов Украинской православных церквей о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.