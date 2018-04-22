Кот прошёл 20 км в поиске хозяев, но они решили его усыпить

Пушистый рыжий кот прошёл 12 миль (20 км), чтобы вернуться к хозяевам, которые, как ему казалось, любили его. Но всё было гораздо проще: кота отвезли так далеко, чтобы его больше в доме не было, и когда он неожиданно вернулся, хозяева решили усыпить животное.





Эту историю опубликовал сайт metro.co.uk





В приюте, куда жестокие хозяева обратились, решили оставить кота в живых и попытаться найти ему семью. К счастью, добрые люди нашлись, и теперь кот из Северной Каролины (США) не только имеет дом, друзей, но даже свою страничку в Инстаграм.





Люди, которые не хотят отвечать за прирученных ими животных, вероятнее всего, не возьмут ответственность и в человеческих отношениях. Отношение к животным многое говорит об обществе.





К примеру, в Украине одного голоса не хватило в Верховной Раде, чтобы принять закон об ответственности за жестокое обращение с животными.