Курс валют

» » » Кот прошёл 20 км в поиске хозяев, но они решили его усыпить

Новости

Все новости
Общество / Природа
Сегодня, 12:06
0
Версия для печати

Кот прошёл 20 км в поиске хозяев, но они решили его усыпить

Пушистый рыжий кот прошёл 12 миль (20 км), чтобы вернуться к хозяевам, которые, как ему казалось, любили его. Но всё было гораздо проще: кота отвезли так далеко, чтобы его больше в доме не было, и когда он неожиданно вернулся, хозяева решили усыпить животное.


Эту историю опубликовал сайт metro.co.uk


В приюте, куда жестокие хозяева обратились, решили оставить кота в живых и попытаться найти ему семью. К счастью, добрые люди нашлись, и теперь кот из Северной Каролины (США) не только имеет дом, друзей, но даже свою страничку в Инстаграм.


Люди, которые не хотят отвечать за прирученных ими животных, вероятнее всего, не возьмут ответственность и в человеческих отношениях. Отношение к животным многое говорит об обществе.


К примеру, в Украине одного голоса не хватило в Верховной Раде, чтобы принять закон об ответственности за жестокое обращение с животными.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Должна ли Украина помогать оккупированным территориям?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт