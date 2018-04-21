Выездной комитет НАТО провел заседание во Львове

Во Львове, в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, впервые в истории Украины 19 апреля состоялось выездное заседание Военного комитета НАТО на уровне военных представителей. Это было плановое выездное заседание Военного комитета НАТО.

Военнослужащие стран НАТО и Вооруженных сил Украины обсудили стратегические вопросы военного сотрудничества и ситуацию в зоне боевых действий на Донбассе, сообщила пресс-служба Львовской ОГА.

Во Львов прибыли около 40 высших офицеров Военного комитета НАТО, а также 30 военнослужащих - представителей государств-членов, но которые не входят в военный орган НАТО. «Военный комитет НАТО будет продолжать поддерживать Украину и также предоставлять необходимые для этого инструменты и организовывать мероприятия. Военный комитет нужно рассматривать как полную поддержку Украины, и мы также будем продолжать работу в вопросах предоставления оружия Украине», - отметил в своем коротком выступлении 18 апреля председатель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел.

Выездное заседание было проведено с целью продолжения военно-политического диалога между Украиной и НАТО, обсуждение приоритетных направлений развития военного сотрудничества и ознакомления делегации НАТО с изменениями ситуации безопасности в Украине и вокруг границ.

В выездном заседании Военного комитета принял участие первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, а Украину представлял начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.



