Водителю из Кропивницкого, унизившего мать погибшего воина АТО, рассказали, как надо Родину любить

Резонансное событие, которое произошло в Кропивницком, когда водитель маршрутного такси выбросил в окно удостоверение матери погибшего воина АТО Игита Гаспаряна, имело последствия, которые могут научить тех, кто позволяет себе порочить память погибших и честь живых, которые защищают славу и свободу Украины.
Как известно, 18 апреля, на маршруте №134 в Кропивницком водитель поиздевался над матерью погибшего бойца - выбросил в окно ее удостоверение.
"Сегодня мама решила проехать в маршрутке, показала удостоверение. Он его выхватил из рук, начал смеяться и сказал, что выбросил его. Говорит:" Идите и заберите его на улице". Я не понимаю, над чем тут смеяться. Что у нее сын погиб? Происшествие произошло в 8:30 ", - рассказала вдова бойца Тамара Григорян.
В управлении транспорта и связи информацию об инциденте подтвердили.
Игит Гаспарян (позывной "Армани") служил стрелком в 17-м отдельном мотопехотном батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады. 10 февраля 2015 года блокпост, где нес службу Гаспарян, атаковала группа диверсантов.
В ходе ожесточенного боя бойца смертельно ранили из гранатомета. Указом президента Украины Гаспарян был награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно). При этом после смерти Гаспаряна одну из улиц Кропивницкого переименовали в его честь.
Ветераны АТО Кировоградщины решили не ждать реакции чиновников на незаконные, хамские и просто нечеловеческие действия водителя. Они нашли его и повели на кладбище, где похоронен Гаспарян. И рассказали, каким он был человеком, как любил свой родной город и Украину. А потом, уже за территорией кладбища, объяснили водителю на более понятном ему языке, что он сделал и что должен делать дальше.
И написали обращение ко всем в Фейсбуке: "... Люди не думайте, что боевые товарищи, которые с ним воевали, и люди, которые воевали в других подразделениях ВСУ, пустили это все на самотек, нет, не пустили, и в дальнейшем хотим показать, чтобы не было повадно другим, НЕ ДАЙ БОГ обидеть наших матерей, жен, детей и боевых друзей - не стоит этого делать!"
Что ж, если душой не понимают, то, пожалуй, стоит другим способом вправлять мозг.
Водителю из Кропивницкого, унизившего мать погибшего воина АТО, рассказали, как надо Родину любить
Резонансное событие, которое произошло в Кропивницком, когда водитель маршрутного такси выбросил в окно удостоверение матери погибшего воина АТО Игита Гаспаряна, имело последствия, которые могут научить тех, кто позволяет себе порочить память погибших и честь живых, которые защищают славу и свободу Украины.