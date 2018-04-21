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Сегодня, 00:49
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Водителю из Кропивницкого, унизившего мать погибшего воина АТО, рассказали, как надо Родину любить

Резонансное событие, которое произошло в Кропивницком, когда водитель маршрутного такси выбросил в окно удостоверение матери погибшего воина АТО Игита Гаспаряна, имело последствия, которые могут научить тех, кто позволяет себе порочить память погибших и честь живых, которые защищают славу и свободу Украины.

Как известно, 18 апреля, на маршруте №134 в Кропивницком водитель поиздевался над матерью погибшего бойца - выбросил в окно ее удостоверение.

"Сегодня мама решила проехать в маршрутке, показала удостоверение. Он его выхватил из рук, начал смеяться и сказал, что выбросил его. Говорит:" Идите и заберите его на улице". Я не понимаю, над чем тут смеяться. Что у нее сын погиб? Происшествие произошло в 8:30 ", - рассказала вдова бойца Тамара Григорян.

В управлении транспорта и связи информацию об инциденте подтвердили.

Игит Гаспарян (позывной "Армани") служил стрелком в 17-м отдельном мотопехотном батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады. 10 февраля 2015 года блокпост, где нес службу Гаспарян, атаковала группа диверсантов.

В ходе ожесточенного боя бойца смертельно ранили из гранатомета. Указом президента Украины Гаспарян был награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно). При этом после смерти Гаспаряна одну из улиц Кропивницкого переименовали в его честь.

Ветераны АТО Кировоградщины решили не ждать реакции чиновников на незаконные, хамские и просто нечеловеческие действия водителя. Они нашли его и повели на кладбище, где похоронен Гаспарян. И рассказали, каким он был человеком, как любил свой родной город и Украину. А потом, уже за территорией кладбища, объяснили водителю на более понятном ему языке, что он сделал и что должен делать дальше.

И написали обращение ко всем в Фейсбуке: "... Люди не думайте, что боевые товарищи, которые с ним воевали, и люди, которые воевали в других подразделениях ВСУ, пустили это все на самотек, нет, не пустили, и в дальнейшем хотим показать, чтобы не было повадно другим, НЕ ДАЙ БОГ обидеть наших матерей, жен, детей и боевых друзей - не стоит этого делать!"

Что ж, если душой не понимают, то, пожалуй, стоит другим способом вправлять мозг.

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