Пашинский считает, что журналистов надо нещадно карать за разглашение неудобных тайн

Способность современных средств массовой информации мгновенно обнародовать любую информацию приводит в негодование многих власть имущих, особенно тех, которые имеют возможные поводы для расследования. Желание заткнуть рот прессе всё чаще проскальзывает в выступлениях депутатов и чиновников. Поводы для этого изобретаются всевозможные, включая даже "заботу о национальной безопасности".

Глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский на заседании комитета попросил сегодня народных депутатов подготовить законопроект об уголовной ответственности журналистов за публикацию ложной информации. Об этом сообщает "Громадське"., передает Гордон.



"Находятся какие-то ФСБшники, которые используют наших журналистов для сознательного подрыва обороноспособности государства. Именно поэтому мы провели консультации со многими фракциями в парламенте, я прошу наших депутатов во главе с господином Винником (депутат от БПП - ред.) вместе с комитетом свободы слова наработать изменения в законодательство в части ответственности, в том числе уголовной, за подрыв обороноспособности путем распространения заведомо ложных сведений", – сказал Пашинский.

Винник пообещал предложить вариант документа в ближайшие недели.

Заседание парламентского комитета созывалось, чтобы обсудить материал "Нового времени" под названием "Служили два товарища", где была описана схема по закупке Житомирским бронетанковым заводом (ЖБЗ) в Польше у компании Wtórplast списанных с вооружения разобранных советских БМП-1 1980-х годов выпуска. Отмечалось, что польская компания покупала их у чешской Excalibur Army по €20–25 тыс. за единицу, после чего разбирала БМП, отделяя башни от шасси. Затем ЖБЗ, который входит в госконцерн "Укроборонпром", ввозил части БМП в Украину по отдельности, написало издание. По его информации, каждая башня оценивалась в $66 тыс., а каждое шасси – в $99 тыс. Ранее разобранные части на заводе снова соединяли. Стоимость этих работ составляла еще $40 тыс. за единицу.

В итоге БМП стоимостью €20 тыс. обходилась украинскому оборонному бюджету в $205 тыс., говорится в материале. Отмечается, что в 2017 году Минобороны Украины купило 200 таких боевых машин, заплатив за них $41 млн. Источники "Нового времени" сообщили, что конечным бенефициаром этой схемы является Пашинский.

В расследовании говорится также о контракте на поставку 100 медицинских автомобилей по $32 тыс. за каждый, который Минобороны заключило в 2017 году с корпорацией "Богдан". Отмечается, что корпорацию контролирует заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, давний деловой партнер президента Петра Порошенко Олег Гладковский. В материале подчеркивается, что из 50 поставленных в зону АТО машин половина сломалась менее чем за год эксплуатации. При этом Минобороны планирует купить еще сотню таких автомобилей.

Сам Гладковский сказал в комментарии журналу, что о закупке Министерством обороны машин корпорации "Богдан" узнал из прессы. Он утверждает, что поломались только три автомобиля. По словам Гладковского, это произошло из-за некачественного топлива.

В "Укроборонпроме" расследование назвали "диверсией против обороноспособности государства" и заявили, что обратятся в суд.

В концерне добавили, что их позицию журнал опубликовать отказался, хотя на сайте "Нового времени" заявление концерна есть.

Пашинский в блоге на сайте интернет-издания "Цензор.НЕТ" потребовал от журнала опубликовать опровержение и извиниться. Он сообщил, что намерен подать на издание в суд вместе с "Укроборонпромом".