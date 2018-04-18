Кабмин озаботился странной идеей - изъять из светофора один цвет

Кабинет министров Украины рассматривает довольно странный варивнт борьбы с нарушениями дорожного движения: он может отменить желтый сигнал светофора на дорогах в связи со случаями ДТП из-за проезда на желтый свет.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что комиссия по техническому расследованию ДТП в Кривом Роге рассмотрит вопрос отмены желтого сигнала светофора.





В состав комиссии вошли представители различных ведомств, в частности, МВД, Нацполиции, МЗ, Укравтодора и представители местных органов власти, передает Gazeta.ua.





"У нас есть месяц, чтобы детально разобраться в причине этой ужасной аварии, в которой погибли восемь человек и 26 травмированы, четыре в тяжелом состоянии, и сделать соответствующие, а возможно, и кардинальные выводы", - написал заместитель министра.

Уже известно, что в больнице скончался еще один участник этого ужасного ДТП.





"Проанализировав последние резонансные ДТП, видим, что все они связаны с проездом на желтый сигнал светофора. Некоторые водители не хотят понимать и трактуют это так, что одному еще можно, или другому уже нельзя, а потом гибнут люди! Многие страны в мире

отказываются от желтого сигнала светофора, должен быть только красный и зеленый и жесткая ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал!"

- написал Лавренюк.





Точка зрения заместителя министра и других сторонников очень спорная.

Ведь Украина является участником Венской конвенции, которая желтый цвет в светофоре - предусматривает.





Если бы это было так просто - изменил цвет светофора - и все, то уже мир бы имел единственный образец.

Но изменение количества цветов потянет смену десятков тысяч светофоров в стране - колоссальные деньги!

Но даже не это главное: устранить хотят следствие, а надо устранять причину - плохие дороги, возможность откупиться от нарушений взяткой и многие другие, в том числе, моральные и психологические факторы.





Кстати, это не первая попытка ликвидировать желтый цвет на светофоре - ближайшая была лет десять назад.