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Общество / Образование
Вчера, 20:05
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Вдохновение черпала в Лесином таланте - мариупольская школьница вышила бисером портрет Леси Украинки

В общеобразовательной школе I-III ступеней №51 города Мариуполя (Донецкая область) есть класс с профильным изучением украинского языка и литературы. Восемь часов в неделю дети овладевают украинским языком и погружаются в волшебный мир украинской литературы.

Учитель украинского языка и литературы Виктория Помазан, кстати, главный редактор газеты "Эллины Украины" и активный деятель Федерации обществ греков Украины, применяет инновационные методы преподавания и часто проводит нестандартные уроки, потому школьники с удовольствием изучают родной язык, пытаются творчески подойти к выполнению различных задач.

Например, при изучении темы «Жизнь и творчество Леси Украинки» ученица 10 класса Дарья Свицинская по собственной инициативе вышила бисером портрет всемирно известной поэтессы. Как рассказала Даша, над портретом она работала две недели. «Для меня Леся Украинка - это гениальная поэтесса. Это - наш светоч. Каждое ее слово - вещее», - сказала ученица, представляя в классе свою работу.

Следует отметить, что творчество Леси Украинки произвело большое впечатление на учеников этого класса. Ученица Анастасия Позолотина написала музыку к поэзии «Contra spem spero» и в сопровождении двух одноклассниц исполнила эту песню на одном из уроков.

На снимках: иллюстрации десятиклассников к поэме Леси Украинки "Лісова пісня"

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