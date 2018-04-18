Богомольный Оппоблок внезапно вспомнил, что Украина - светское государство

Инициатива президента Украины Петра Порошенко о создании в Украине единой поместной Православной церкви вызвала небывалый отклик. Особенно почему-то болезненно восприняли это депутаты Оппоблока, которые внезапно вспомнили, что Украина - светское государство. Конечно же, это так, и вопрос о том, может ли президент инициировать подобное событие, подлежит обсуждению, да и в обществе инициатива вызвала разные суждения, но любопытна именно реакция Оппоблока.





Партия "Оппозиционный блок" выступила против обращения к вселенскому патриарху Варфоломею о создании в Украине единой поместной Православной церкви, сообщает ZN,UA.





"Мы считаем, что такое вмешательство приведет к еще большему расколу в обществе и украинском православии", - говорится в заявлении Оппоблока.

В партии заявили, что согласно Конституции, Украина является светским государством, поэтому политики – не могут и не должны вмешиваться в дела церкви.

"Оппозиционный блок" осуждает любые попытки политического пиара на вопросах, связанных с церковным устройством, а также нападки на каноническую церковь, совершаемые в последнее время некоторыми политсилами и радикальными элементами", - говорится в заявлении.





17 апреля президент Петр Порошенко заявил о намерении обратиться к архиепископу Константинополя, вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос о единой поместной Православной церкви в Украине. По его словам, если будет соответствующее решение Верховной Рады, обращение президента и обращение церковных иерархов, этот призыв будет передан вселенскому патриарху. "Для того чтобы это было в ближайшее время на Соборе в Синоде рассмотрено, и принято соответствующее решение. Надеемся, что это решение может быть принято до 1030-летия крещения Украины-Руси", - сказал Порошенко.

Верховная Рада в четверг, 19 апреля, рассмотрит обращение к вселенскому патриарху Варфоломею о создании в Украине единой поместной Православной церкви.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", в июле 2017 года, более трети (37%) украинцев поддерживают создание единой поместной церкви, 18% - против этой инициативы, 23% заявили, что им либо безразличен этот вопрос, еще 23% не определились с ответом. Две трети (65%) тех, кто поддерживает идею объединения, высказались за создание единой поместной Церкви на базе УПЦ КП, 16% - за объединение на базе УГКЦ, 7% - УПЦ МП.

В июне 2016 года Верховная Рада обратилась к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине. Рада просит патриарха признать недействительным томос 1686 года о переподчинении Киевской митрополии Москве, поскольку он был принят с нарушением священных канонов Православной церкви.





Кстати, именно депутаты Оппоблока прославились именно тем, что многие из них строили храмы, участвовали в различного рода "крестных ходах" и церковных мероприятиях, имели своих духовников - то есть, всячески демонстрировали свою спаянность с церковью. Теперь, выступая выступая за "светскость" страны, они как бы перечёркивают собственную деятельность. А о поместной церкви в Украине говорят давно - ещё при патриархе Алексии было принято предварительное решение о её создании, однако потом служители церкви отказались от этого намерения. Возможно, именно потому, что понимали, что в таком случает уменьшится влияние на паству, которую окормляет именно УПЦ МП, а это ни много ни мало - более 11 тысяч приходов. А влияние, как показало время, бывает разным.