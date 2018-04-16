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Вчера, 21:53
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Для певца Монатика война в Донбассе - не повод не дружить с Россией

Известный украинский певец, композитор и танцор Дмитрий Монатик, который выступает под сценическим именем Monatik, выступил за налаживание отношений с Россией.

В интервью изданию Meduza, передает KR24, он заявил, что пока не планирует приезжать в РФ с концертами, однако вплотную сотрудничает с российскими коллегами:

«К нам на" Vitamin D "(название сольного концерта певца. - ред.) В Киев приехало очень много людей из России. И это круто. Люди хотят слушать музыку вживую, и музыка объединяет. Сегодня время строить мосты, а не границы. Дай бог, чтобы все так думали ».

Интересно было бы узнать у певца, разделяют его мнению те семьи, которые потеряли родных людей, или те переселенцы из Донбасса, потерявших дом, бизнес, мирную жизнь? Судя по всему, еще один последователь Лободы и Лорак появился в Украине.

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