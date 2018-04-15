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Сегодня, 11:59
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Ошибка в цифре позволила фирме случайно выиграть тендер и потерять почти 9 миллионов

Общество с ограниченной ответственностью «ТД Сокар» выиграло тендер на поставку топлива Укрзализныце, но победа не стала радостью для азербайджанской компании, которая работает в Украине: стоимость, которая была указана в документах аукциона, оказалась в десять (!) раз меньше заявленной.

Об этом сообщает государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская в Facebook.

Компания «Сокар» подала жалобу в Антимонопольный комитет с просьбой отклонить их тендерное предложение. Она сообщила, что при заполнении граф произошел технический сбой, в результате которого цена 282 млн грн превратилась в 28,2 грн.

Также "Сокар" предоставил ответ на запрос к владельцу помещений, у которых арендует офис. Там действительно говорится, что в день, когда состоялся тендер, в здании были свернормированные скачки напряжения.

Если компании не удастся обосновать доказательно свою ошибку, ей придется выплатить 8,8 млн. грн. обеспечения.

Это могло бы показаться достаточно смешным, если не учитывать сумму, о которой идет речь, но все гораздо более печально. Технические погрешности и сбои энергии всегда могут быть, и если это не будет решено с самого начала (предоставление возможности исправления для фирм-участников в течение какого-то определенного времени, а не нескольких минут или автоматического отклонения сверхнизкого предложения), то будущие фирмы-участники могут просто перейти на привычную схему "договорных тендеров", что сделает невозможной борьбу с коррупцией.

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