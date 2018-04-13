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Вчера, 14:59
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В Румынии с венграми поступили гораздо жёстче, чем в Украине

В отличие от Украины, которая постоянно пытается убедить соседнюю Венгрию в том, что украинский язык - государственный в Украине, и его надо учить с самого малого возраста, и никак не препятствует получению этническими венграми паспортов другой страны, Румыния оказалась гораздо жёстче и дальновиднее.


Нижняя палата румынского парламента не поддержала законопроект, предусматривающий создание автономии этническим венграм - “Секейского края”.

Румынские власти увидели в законопроекте предпосылки к утрате суверенитета и территориальной целостности, передает “Диалог.UA” со ссылкой на СМИ Румынии. Стоит отметить, что “Секейский край” - это непризнанная автономия так называемых секеев - этнических венгров. Находится она практически в центре Румынии, объединяя округа Ковасна, Харгита и Муреш.

Вопрос о легализации “автономии” стоит уже давно. Новый закон о “Секейском крае” разработал Демократический союз венгров Румынии. В нем предлагалось создание автономного региона с собственной конституцией, административной организацией и правосубъектностью в рамках румынского государства. Предусматривалось также наделение венгерского языка статусом официального. Идею румынский парламент не поддержал. Депутаты выразили справедливое опасение, что данное объединение в будущем может захотеть отделиться от страны.

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