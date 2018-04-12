Украинский бизнесмен в Украине объявлен банкротом, а в Германии - владеет самой дорогой виллой

Украинский бизнес любит прибедняться в Украине , или даже получать какие-то преференции, или просто фальсифицировать прибыли , но за рубежом разворачивается по полной и показывает свое богатство перед всем миром. Иногда это выглядит ужасно : дома - уголовное дело , в Европе - самая дорогая недвижимость.

Самая дорогая вилла Германии в баварском курортном городке Гармиш-Партенкирхен принадлежит украинскому бизнесмену, бывшему руководителю обанкротившегося агрохолдинга "Мрия" Николаю Гуте, говорится в расследовании Deutsche Welle., передает ZN,UA

Как отмечает издание, имение Villa Glory недавно выставили на продажу и оценили в 18 миллионов евро. Правда впоследствии цену снизили до 13 млн евро, что все равно мягко говоря недешево.

"Здесь были использованы только самые изысканные материалы высочайшего качества. Люстры в стиле рококо венчают собой залитые светом залы, мраморный пол излучает атмосферу дворца итальянской знати. Над интерьером работал один из самых известных дизайнеров Мюнхена", - говорится в объявлении о продаже.

Хотя владелец Villa Glory не фигурирует даже в реестре прав собственности, издание отмечает, что участок площадью 3,7 тысячи квадратных метров в июне 2010 года приобрел сын тогдашнего руководителя агрохолдинга "Мрия" Ивана Гуты Николай, который впоследствии взял на себя руководство предприятием.

2011 года земельный банк холдинга "Мечта" составил около 300 тысяч гектаров. Чтобы обрабатывать такие площади, нужна была огромное количество техники, кредит на которую молодому бизнесмену выдали немецкие банки на общую сумму в 75 миллионов евро.

А уже летом 2014 года холдинг объявил о дефолте. "Мрия" не смогла обслуживать долг в 1,3 миллиарда долларов. Когда кредиторы в срочном порядке взяли предприятие под контроль, стала известна правда о многомиллионных махинациях. Оказалось, что в течение многих лет холдинг на самом деле не был прибыльным, а его отчетность регулярно фальсифицировалась.

"Холдинг регулярно получал платежи за товары, которых никогда не существовало. Менеджмент использовал часть предварительно выведенных из компании на Кипр денег для перекрестного финансирования, чтобы украшать отчетность. Так удавалось привлекать больше денег инвесторов", - рассказал финансовый директор "Мрии" Тон Хулс, который после банкротства холдинга был назначен управленцем.

Вскоре после объявления дефолта Николай Гута с семьей выехал в Швейцарию, где проживает в кантоне Обвальден. В Украине против него открыто уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, ему грозит длительное тюремное заключение. По информации кредиторов, он незаконно вывел из холдинга более 200 миллионов долларов, в частности, вероятно, часть денег, привлеченных на бирже во Франкфурте.

На данный момент Villa Glory принадлежит жене Николая Гуты Виктории. Она является владелицей недвижимости через другую кипрскую фирму - Zapatoustra Holdings Limited. Виктория Гута стала владелицей виллы в прошлом году осенью. На то время ее муж проиграл суды по экстрадиции в Украину и получил от Швейцарии отказ в приюте. Вскоре Федеральный административный суд страны должен вынести окончательное решение относительно предоставления убежища Николаю Гуте. В случае отказа он будет передан правоохранительным органам Украины.