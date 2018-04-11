В Киеве вандалы похитили мемориальную доску Ивану Миколайчуку

Вандалы продолжают воровать народную память. Особенно, если она воплощена в металле. Очередной акт вандализма произошел в столице.



В Киеве похитили мемориальную доску Ивану Миколайчуку из дома по адресу ул. И.Миколайчука, 5 (б. Серафимовича), где он жил. Об этом сообщил бывший председатель Национального союза кинематографистов Украины, киновед Сергей Трымбач в Фейсбуке.



Табличка исчезла исчезла из дома более двух недель назад. Об инциденте сообщили полицию, но публично не обсуждали, поскольку не хотели тревожить вдову Ивана Миколайчука Марию Евгеньевну - она ​​болела. Но сейчас она уже знает, что сделали вандалы, как знает и то, что доску не нашли.



Все необходимые заявления в правоохранительные органы были сделаны, а Национальный союз кинематографистов обратился к руководству МВД с просьбой сделать все, чтобы преступники были найдены. Пока неизвестно ни о каких результатах поисков.



Впрочем, одно ясно уже сейчас - мемориальную доску, автором которой является скульптор Анатолий Фуженко (1936-1999), не вернуть.



"Надо подумать о том, как изготовить новую - или копию Фуженкового варианта, или подумать о новой доске, уже не в металле", - написал Сергей Трымбач.



