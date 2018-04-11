Агрокомплекс Украины взял неплохой старт в нынешнем году

Сейчас принято всюду писать, что в Украине всё плохо, везде упадок и "зрада". Однако если внимательно изучить динамику некоторых процессов, к примеру, в сельском хозяйстве, то можно увидеть, что 2018 год для АПК Украины начался не самым худшим образом, и основания для оптимизма есть. Об этом свидетельствует обзор, сделанный для InfoKava журналистом Ириной Шевченко.

Интеграция Украины в ЕС и развитие украинского АПК – процесс долгий и сложный. Но кто сказал, что будет легко? Главное в этом процессе – идти не останавливаясь, и видеть ростки будущего в самых простых вещах, явлениях и событиях.



Украинские шампиньоны покоряют рынки

За 2017 год по сравнению с предыдущим годом экспорт этой вкусной продукции в разные региона мира вырос в 12,5 раз. Об этом сообщает пресс-служба Минагропрода Украины и сайт АПК-Информ.

Согласно официальным данным, за предыдущий год Украине удалось отгрузить на внешние рынки 533 тонны шампиньонов на сумму $480 тыс. Для сравнения: в 2016 г. экспорт этой продукции составил 42,6 тонны в натуральном выражении и $37,8 тыс. – в денежном эквиваленте.

Главными внешними рынками сбыта украинских шампиньонов в 2017 г. выступали Молдова (443 тонны на $382 тыс.), Беларусь (85,4 тонны на $87,1 тыс.) и Румыния (1 тонна на $1,5 тыс). Кроме того, эта продукция в небольших объемах экспортировалась в Израиль, Грузию, Кувейт, Австрию, Панаму, Словакию, Турцию и т.д. Текущий год обещает быть не менее успешным.

Украинская органическая продукция экспортируется в ЕС

Одним из самых перспективных направлений развития двустороннего сотрудничества между Украиной и Евросоюзом в области сельского хозяйства является поставка эко-продуктов.

По данным Минагропрода, в Украине зарегистрировано более 420 производителей органической продукции. Под сертифицированным органическим производством занято 421,5 тыс. га и еще 550 тыс. га - под сертифицированными дикоросами (травы, ягоды и грибы). Ежегодный объем рынка внутреннего потребления органической продукции составляет 21-22 млн. евро. А у министерства есть планы развивать производство органической продукции так, чтобы к 2020 г. довести ее долю в валовом сельхозпроизводстве до 3%.

Пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Максима Мартынюка сообщает, что Украина сможет увеличить объемы производства и экспорт органической продукции в страны Европейского союза в случае принятия Верховной Радой соответствующего закона, который установил бы четкие требования к сертификации органического производства.

Украина имеет возможность для увеличения объемов производства органической продукции и соответственно для наращивания экспорта, но для стабильного развития этой отрасли нужны всего лишь четкие требования к сертификации.

Малое фермерство получает поддержку

Восстановление и развитие малого фермерства стало приоритетом сельскохозяйственной политики Украины. Группа FАО по чрезвычайному реагированию работает над тем, чтобы улучшить сельским жителям в пострадавших от конфликта Донецкой и Луганской областях доступ к современным сельскохозяйственным технологиям. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В Луганской и Донецкой областях находится около 2,8 млн. га сельскохозяйственных земель, но ирригационная инфраструктура устарела и часто не работает. «Обладающая плодородной почвой Украина имеет большой потенциал для выращивания высокопродуктивных культур при условии поставки современных ирригационных систем», - сказал Фаррух Тоиров, координатор программы FАО по чрезвычайному реагированию в Украине.

В прошлом году группа из 50 мелких фермеров в селах Кодема и Крымское в Донецкой и Луганской областях была обеспечена системами капельного орошения и обучена их использованию. Все установленные системы водоснабжения успешно работают.

В настоящее время FАО распределяет 50 комплексов капельного орошения в селах Болотенное и Орловское в Луганской и Донецкой областях соответственно. Эти два поселка расположены в пределах 8 км от линии соприкосновения, и оба села страдают от недостатка воды для орошения. Каждый фермер-бенефициар получит полный ирригационный комплект, предназначенный для орошения приусадебных участков и садов, вместе с большими емкостями для воды, капельными линиями, лентами, фильтрами, шлангом и насосно-компрессорными трубами, распылителями и клапанами. Каждый комплект выполнен индивидуально и может быть использован для различных культур. Поток воды можно точно контролировать и направлять к основанию растения, максимизируя использование воды и минимизируя ее потери.

Опыт показывает, что эта технология может более чем удвоить доходы в течение первого года надлежащего использования.

Программа чрезвычайной помощи FАО на востоке Украины финансируется правительствами Канады и Франции, а также собственными ресурсами FАО с общей целью повышения продовольственной безопасности более чем 45 тыс. человек, проживающих вдоль линии соприкосновения.

66 садоводческих хозяйств получили поддержку

Минагропрод в 2017 г. направил 66 субъектам хозяйствования садоводческой и виноградарской отраслей из 20 областей Украины 115,6 млн. грн. на компенсацию расходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Деньги истрачены на закладку и уход за плодово-ягодными культурами и виноградом; строительство холодильников с РГС; приобретение линий товарной обработки плодов; приобретение механизмов и техники.

На 2018 г. госбюджетом предусмотрена сумма в 300 млн. грн.

С целью эффективного использования средств и упрощения процедуры подачи субъектом хозяйствования документов разрабатываются соответствующие изменения в порядок использования средств.

Дальнейшая реализация бюджетной программы позволит остановить негативные тенденции сокращения площадей многолетних насаждений и валового сбора продукции, а также создаст условия для развития отраслей виноградарства и садоводства. Государственную поддержку получит хмелеводство, закладка молодых садов, виноградников и ягодников и уход за ними.

Аграрии получили 134 миллиона гривень госкомпенсации

В Украине национальной программой финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей воспользовалось 1,222 тыс. фермерских хозяйств. Всего аграриями было приобретено 2,906 тыс. ед. оборудования, а общая сумма компенсации за эти приобретения составила 134,056 млн. грн. Об этом сообщила пресс-служба Национального комитета промышленного развития Украины.

Отмечается, что наибольшее количество техники, подлежащей госкомпенсации, закупили земледельцы Киевской, Одесской, Хмельницкой и Запорожской областей. Среди лидеров по количеству сельскохозяйственных предприятий, получивших транзакции в рамках действующей программы, – Винницкая, Полтавская, Николаевская и Херсонская области.

В частности, объем компенсационных выплат в ноябре т.г. достиг плановых показателей и составил 52, 6 млн. грн. при общей годовой сумме в 550 млн. грн., выделенной Кабмином на реализацию программы в 2017 г. Согласно сообщению, с декабря т.г. реестр производителей расширился до 60 участников, перечень агрооборудования, подлежащего государственной компенсации, также дополнили новые позиции.







