В Винницкой области женщину изнасиловали, а затем переехали трактором

В Винницкой области произошло ужасное убийство: в Литинском районе двое злоумышленников в состоянии алкогольного опьянения ворвались в дом местной жительницы, избили ее сожителя, а женщину изнасиловали. После чего на угнанном тракторе совершили наезд на потерпевшую, от чего женщина скончалась в больнице. Подозреваемые арестованы на 60 суток без права внесения залога. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.



Пьянство и асоциальный образ жизни привели к очередной трагедии. Злоумышленники в возрасте 27 и 40 лет похитили у фермера в Жмеринском районе трактор Т-16, на котором поехали в Литинский район к знакомой, где раньше выпивали. Они ворвались в дом, надругались над 46-летней хозяйкой и избили ее сожителя. Последний побежал звать на помощь сына потерпевшей. В это время злоумышленники силой положили женщину на погрузчик трактора и начали движение. Проехав небольшое расстояние от дома, трактор столкнулся с трубой, и потерпевшая упала под его колеса, передает Vinbazar



В результате наезда трактора женщина получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью и впоследствии скончалась в больнице.



По словам начальника Литинского отделения полиции Александра Конева, злоумышленникам инкриминируется изнасилование группой лиц (ч.3 ст.152 УК Украины), совершение дорожно-транспортного происшествия, повлекшей смерть потерпевшей (ч.2 ст.286 УК Украины), незаконное завладение транспортным средством (ст.289 УК). За такие правонарушения предусмотрено наказание до 12 лет заключения.



Продолжается следствие.