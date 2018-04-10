Кабмин решил, что в Украине слишком много кладбищ и предлагает заменить их колумбариями

Изменение правил захоронения жителей Украины должно, по мнению Кабинета министров, упорядочить сферу погребения и уменьшить дефицит кладбищ, под которые ежегодно выделяется невероятное количество земли.

Проект закона №8248, который правительство подало в Верховную Раду 5 апреля, призван стимулировать украинцев отдавать предпочтение кремации. Вместо могил предполагается строить колумбарии - ниши для установки погребальных урн после кремации. Также предполагается ввести понятие биозахоронения, передает Лига закон.





Под последним в Кабмине поясняют, что то это захоронение тела с использованием биоразлагаемых материалов в течение 5 лет, при котором не предусмотрена установка могильных плит, памятников и других надгробий. А возможна лишь установка «информационной таблички».





Причем хоронить по такой «технологии» можно будет не только на кладбищах, но и в лесопарках и даже парках культуры и отдыха. Если местные власти дадут разрешение на выделение под эти нужды отдельных участков.





Также Кабмин намерен узаконить понятие «подзахоронения» — захоронения умерших в уже существующие могилы. Делать это можно будет по истечении «кладбищенского периода» (20 лет с момента последнего захоронения) и с согласия владельца (держателя) могилы. Если такой не будет обнаружен, достаточно будет заручиться поддержкой местных властей. Впрочем, это понятие существует много лет, но им мало кто пользуется - люди не всегда знают об этом, а местные власти не спешат рассказывать.





Если инициативы правительства поддержит Верховная Рада, закон вступит в силу через 6 месяцев после официальной публикации.