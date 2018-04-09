В России учителя приговорили к исправительным работам за стихи об Украине

Учителя из города Кромы (Орловская область, Россия), поэта Александра Бывшева приговорили к 330 часам исправительных работ за стихотворения, посвящённые Украине. Это не первое уголовное дело, сфабрикованное против Бывшева за то, что он осудил действия России против Украины - сразу и бесповоротно, с 2014 года.
Ранее он преподавал немецкий язык, однако его уволили с работы. Бывшеву 42 года, он уроженец Кром. Окончил Орловский пединститут. Автор трёх книг стихов. Член Союза писателей XXI века. У Бывшева в момент возбуждения первого уголовного дела и увольнения с работы (2014 год) на руках были больные родители - 84-летний отец, перенесший инфаркт, и полуслепая мать, у которой недавно был инсульт.
После возбуждения дела Бывшев был включен в список террористов и экстремистов. В силу этого его счета и банковские карты заблокировали, лишив его возможности получать денежные переводы. Таким образом, поэт остался без средств к существованию.
Но он не перестал писать стихи об Украине - просто они стали жёстче и злее, что дало возможность преследователям возбудить очередное уголовное дело и на этот раз приговорить к исправительным работам.
Александр Бывшев. "Украинские повстанцы" (посвящено повстанцам времён Второй мировой)
Ох,не зря раскричались вороны!
Знать, предчувствуют падаль они.
Покидаем опять свои схроны. -
Наступают горячие дни.
Ждет нас скоро кровавая жатва.
Будь что будет, и Бог нам судья!
Свята наша единая клятва:
Бить проклятых, себя не щадя.
Мы - солдаты Степана Бандеры.
Что фашисты нам, что москали...
Ничего нет сильней нашей веры
И любимей родимой земли.
Мы идем на врагов, смерти в жерло.
Пусть погибнем за рiдну свою.
Україна, вона ще не вмерла.
I до зустрiчi, друзi, в раю!
Александр Бывшев. "Украинским патриотам"
Вот они – "белы и пушисты".
Орут: "Айда на Киев рать!"
Хотят российские фашисты
Тебя на клочья разодрать.
Звериным клацают оскалом.
Их изнутри сжирает злость.
Кровавым этим всем шакалам
"Твiй вiльний дух" как в горле кость.
Ты незалежністю богата.
Твои все помыслы чисты.
Объятия "Большого Брата"
С достоинством отвергла ты.
Твоя им ненавистна мова.
Рабой ты не далась Кремлю.
Ты снова защищать готова
Свободы путь и честь свою.
Будь непреклонна и едина,
Героев нации люби.
Мужайся, рiдна Україна!
Хай допоможе Бог тобі!