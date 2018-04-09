В России учителя приговорили к исправительным работам за стихи об Украине

Учителя из города Кромы (Орловская область, Россия), поэта Александра Бывшева приговорили к 330 часам исправительных работ за стихотворения, посвящённые Украине. Это не первое уголовное дело, сфабрикованное против Бывшева за то, что он осудил действия России против Украины - сразу и бесповоротно, с 2014 года.





Ранее он преподавал немецкий язык, однако его уволили с работы. Бывшеву 42 года, он уроженец Кром. Окончил Орловский пединститут. Автор трёх книг стихов. Член Союза писателей XXI века. У Бывшева в момент возбуждения первого уголовного дела и увольнения с работы (2014 год) на руках были больные родители - 84-летний отец, перенесший инфаркт, и полуслепая мать, у которой недавно был инсульт.





После возбуждения дела Бывшев был включен в список террористов и экстремистов. В силу этого его счета и банковские карты заблокировали, лишив его возможности получать денежные переводы. Таким образом, поэт остался без средств к существованию.





Но он не перестал писать стихи об Украине - просто они стали жёстче и злее, что дало возможность преследователям возбудить очередное уголовное дело и на этот раз приговорить к исправительным работам.

Александр Бывшев. "Украинские повстанцы" (посвящено повстанцам времён Второй мировой)

Ох,не зря раскричались вороны!

Знать, предчувствуют падаль они.

Покидаем опять свои схроны. -

Наступают горячие дни.

Ждет нас скоро кровавая жатва.

Будь что будет, и Бог нам судья!

Свята наша единая клятва:

Бить проклятых, себя не щадя.

Мы - солдаты Степана Бандеры.

Что фашисты нам, что москали...

Ничего нет сильней нашей веры

И любимей родимой земли.

Мы идем на врагов, смерти в жерло.

Пусть погибнем за рiдну свою.

Україна, вона ще не вмерла.

I до зустрiчi, друзi, в раю!





Александр Бывшев. "Украинским патриотам"

Вот они – "белы и пушисты".

Орут: "Айда на Киев рать!"

Хотят российские фашисты

Тебя на клочья разодрать.

Звериным клацают оскалом.

Их изнутри сжирает злость.

Кровавым этим всем шакалам

"Твiй вiльний дух" как в горле кость.

Ты незалежністю богата.

Твои все помыслы чисты.

Объятия "Большого Брата"

С достоинством отвергла ты.

Твоя им ненавистна мова.

Рабой ты не далась Кремлю.

Ты снова защищать готова

Свободы путь и честь свою.

Будь непреклонна и едина,

Героев нации люби.

Мужайся, рiдна Україна!

Хай допоможе Бог тобі!







