Российские миллиардеры почувствовали первые результаты санкций

"Шапкозакидательные" настроения значительно поубавились в России, когда США ввели новые санкции против некоторых друзей Путина. Пресс-секретарь Путина Песков в средцах даже назвал это "нарушением всего и вся", забыв о том, как ведет себя Россия в международном сообществе. Выяснилось, что "Искандерам" уже как-то не хочется смеяться.





Состояния 50 богатейших россиян сократились почти на 12 миллиардов долларов на фоне падения российского фондового рынка из-за новых санкций США. Об этом пишет журнал "Форбс", передает Радио Свобода.

Из-за санкций значительно потеряли стоимость акции банка ВТБ, компаний "Русал", "Мечел", "Норильский никель". Из-за снижения стоимости ценных бумаг упала стоимость рубля.





Сегодня, 9 апреля, курс евро превысил 74 рубля впервые с августа 2016 года. Курс доллара впервые за год поднялся выше 59 рублей.





Минфин США 6 апреля ввел санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, в том числе в отношении Дерипаски. Его в США «подозревают в отмывании денег, угрозах жизни его конкурентов, незаконной прослушке чиновника правительства и в участии в вымогательстве и рэкете», говорилось в пресс-релизе на сайте ведомства. Также под санкции попали связанные с Дерипаской компании — «Русал», En + Group, «Евросибэнерго», «Базовый элемент», B-Finance LTD, Группа ГАЗ, «Русские машины» и агрохолдинг «Кубань».





Ограничения введены в соответствии с законом о противостоянии противникам Америки, принятым Конгрессом в прошлом году. Министерство финансов США подчеркнуло, что они предусматривают арест активов лиц, попавших в санкционный список, в Соединенных Штатах, а также запрет для американских граждан и организаций на сотрудничество с ними.