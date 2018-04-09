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Вчера, 19:49
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Российские миллиардеры почувствовали первые результаты санкций

"Шапкозакидательные" настроения значительно поубавились в России, когда США ввели новые санкции против некоторых друзей Путина. Пресс-секретарь Путина Песков в средцах даже назвал это "нарушением всего и вся", забыв о том, как ведет себя Россия в международном сообществе. Выяснилось, что "Искандерам" уже как-то не хочется смеяться.


Состояния 50 богатейших россиян сократились почти на 12 миллиардов долларов на фоне падения российского фондового рынка из-за новых санкций США. Об этом пишет журнал "Форбс", передает Радио Свобода.

Из-за санкций значительно потеряли стоимость акции банка ВТБ, компаний "Русал", "Мечел", "Норильский никель". Из-за снижения стоимости ценных бумаг упала стоимость рубля.


Сегодня, 9 апреля, курс евро превысил 74 рубля впервые с августа 2016 года. Курс доллара впервые за год поднялся выше 59 рублей.


Минфин США 6 апреля ввел санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, в том числе в отношении Дерипаски. Его в США «подозревают в отмывании денег, угрозах жизни его конкурентов, незаконной прослушке чиновника правительства и в участии в вымогательстве и рэкете», говорилось в пресс-релизе на сайте ведомства. Также под санкции попали связанные с Дерипаской компании — «Русал», En + Group, «Евросибэнерго», «Базовый элемент», B-Finance LTD, Группа ГАЗ, «Русские машины» и агрохолдинг «Кубань».


Ограничения введены в соответствии с законом о противостоянии противникам Америки, принятым Конгрессом в прошлом году. Министерство финансов США подчеркнуло, что они предусматривают арест активов лиц, попавших в санкционный список, в Соединенных Штатах, а также запрет для американских граждан и организаций на сотрудничество с ними.


В частности, котировки компаний, связанных с Олегом Дерипаской, продолжают снижение на Московской бирже на решении Минфина США ввести против них санкции. На 10:35 мск 9 апреля цена акций «Русала» снижалась на 22,29% к уровню закрытия торгов пятницы. На гонконгской бирже акции упали в цене более чем на 50%.


За сутки состояние бизнесмена Олега Дерипаски, попавшего в санкционный список, сократилось более чем на один миллиард долларов. Почти столько же потерял его партнер "Норильскому никелю" Владимир Потанин, который под ограничения не попал. Стоимость акций компаний принадлежащих бизнесменам значительно сократилась. Также почти на миллиард долларов уменьшилось состояние ещё одного участника санкционного списка Виктора Вексельберга. Крупные финансовые потери из-за обвала рынка понесли Сулейман Керимов, Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Владимир Лисин, Роман Абрамович, Вагит Алекперов и Алексей Мордашов.

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