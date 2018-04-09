Пэрис Хилтон собирается научиться варить украинский борщ

Американская скандальная героиня светской жизни Пэрис Хилтон с женихом побывала в Украине и осталась в восторге от украинских традиций.
Как известно, светская львица Пэрис Хилтон собирается замуж за актера Криса Зилку, который имеет украинские корни, в США и готовится к свадьбе, передает Вголос.
Накануне Пасхи Зилка рассказал, что его дедушка родом из Мариуполя, а сам актер поддерживает украинские праздничные традиции.
Пэрис Хилтон также призналась, что очень любит украинский борщ и, возможно, когда-то научится его готовить.
«Мы любим борщ и ходим в украинскую церовь. Эта длинная ночная служба на Пасху, но это так необыкновенно. А еще мы освящаем вербу в Вербное воскресенье», - рассказал жених Хилтон Крис Зилка.
Напомним, в минувшие выходные Пэрис Хилтон прибыла во Львов на открытие одного из самых дорогих отелей города.
Как известно, светская львица Пэрис Хилтон собирается замуж за актера Криса Зилку, который имеет украинские корни, в США и готовится к свадьбе, передает Вголос.
Накануне Пасхи Зилка рассказал, что его дедушка родом из Мариуполя, а сам актер поддерживает украинские праздничные традиции.
Пэрис Хилтон также призналась, что очень любит украинский борщ и, возможно, когда-то научится его готовить.
«Мы любим борщ и ходим в украинскую церовь. Эта длинная ночная служба на Пасху, но это так необыкновенно. А еще мы освящаем вербу в Вербное воскресенье», - рассказал жених Хилтон Крис Зилка.
Напомним, в минувшие выходные Пэрис Хилтон прибыла во Львов на открытие одного из самых дорогих отелей города.