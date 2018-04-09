Пэрис Хилтон собирается научиться варить украинский борщ

Американская скандальная героиня светской жизни Пэрис Хилтон с женихом побывала в Украине и осталась в восторге от украинских традиций.





Как известно, светская львица Пэрис Хилтон собирается замуж за актера Криса Зилку, который имеет украинские корни, в США и готовится к свадьбе, передает Вголос.

Накануне Пасхи Зилка рассказал, что его дедушка родом из Мариуполя, а сам актер поддерживает украинские праздничные традиции.



Пэрис Хилтон также призналась, что очень любит украинский борщ и, возможно, когда-то научится его готовить.



«Мы любим борщ и ходим в украинскую церовь.

Эта длинная ночная служба на Пасху, но это так необыкновенно.

А еще мы освящаем вербу в Вербное воскресенье», - рассказал жених Хилтон Крис Зилка.



Напомним, в минувшие выходные Пэрис Хилтон прибыла во Львов на открытие одного из самых дорогих отелей города.