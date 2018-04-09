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Вчера, 17:14
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Пэрис Хилтон собирается научиться варить украинский борщ

Американская скандальная героиня светской жизни Пэрис Хилтон с женихом побывала в Украине и осталась в восторге от украинских традиций.
Как известно, светская львица Пэрис Хилтон собирается замуж за актера Криса Зилку, который имеет украинские корни, в США и готовится к свадьбе, передает Вголос.
Накануне Пасхи Зилка рассказал, что его дедушка родом из Мариуполя, а сам актер поддерживает украинские праздничные традиции.
Пэрис Хилтон также призналась, что очень любит украинский борщ и, возможно, когда-то научится его готовить.
«Мы любим борщ и ходим в украинскую церовь. Эта длинная ночная служба на Пасху, но это так необыкновенно. А еще мы освящаем вербу в Вербное воскресенье», - рассказал жених Хилтон Крис Зилка.
Напомним, в минувшие выходные Пэрис Хилтон прибыла во Львов на открытие одного из самых дорогих отелей города.
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