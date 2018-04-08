В Беларуси умер отец Героя Украины Михаила Жизневского

В Беларуси сегодня, 8 апреля, умер отец Героя Украины, одного из первых погибших активистов Революции достоинства в 2014 года Михаил Жизневский. Об этом из Гомеля сообщила его жена Нина Жизневская.

Михаил Петрович Жизневский умер 8 апреля на 73-м году,сообщило белорусское Радио Свобода, передает УНН.

"Произошло это в начале 16 часов. Он жаловался на сердечную боль и кровяное давление. У него тоже сильно болели суставы", - сообщила Нина Жизневская.

Отмечается, что этой весной М.Жизневский должен был по распоряжению Президента Украины пройти лечение в одном из украинских санаториев.

Отметим, 22 января 2014 года в центре Киева, на улице Грушевского, от огнестрельных ранений погибли Михаил Жизневский, Сергей Нигоян и Роман Сеник. Это были первые погибшие активисты Революции Достоинства.

В феврале 2016 года Кабмин назначил пожизненную стипендию родителям погибшего Героя Небесной Сотни М.Жизневского.