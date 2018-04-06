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Вчера, 23:26
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Ани Лорак со своим шоу "по мотивам известных представлений" едет в Америку

Ани Лорак решила, что после признания в России, можно пойти и на завоевание США. Она отказалась от концертов в Украине (возможно, просто побоялась неприятностей в связи с ними) и обрадовалась возможности засветиться в Америке.


Ани Лорак с проектом режиссера Олега Боднарчука, который уже создавал шоу для гастролирующих в России украинцев, надеется получить признание на Западе.


Как известно, после премьеры её нового шоу "Дива" нашли откровенный плагиат на известные представления - Бейонсе, Диты фон Тиз, и даже с известными мюзиклами, а также Тины Кароль и даже подруги-соперницы Светланы Лободы. С плагиатом и  отправляется в гстрольный тур по Америке пророссийская певица, видимо, её это не смущает.


Уже 16 марта у Лорак концерт в Бостоне, а следом еще шесть городов.


Премьера шоу состоялась 16 февраля в Минске, а потом Ани Лорак посетила Москву и Питер. В шоу принимают участие около сотни артистов: вокалисты, акробаты, воздушные гимнасты. В выступлении предусмотрено 22 песни, которые моментами поставлены совсем уникально, а моментами имеют сходство с некоторыми выступлениями Бейонсе, Диты фон Тиз, и даже с известными мюзиклами.


Несмотря на странную географию тура Ани Лорак, в соцсетях появились слухи, что Украину она тоже планирует внести в список своих «остановок».


Источник: Украина online

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