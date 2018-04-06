Что можно, а что нельзя класть в пасхальную корзину

Верующие и просто празднующие украинцы уже снаряжают пасхальные корзинки: особые расшитые полотенца, крашанки и писанки, продукты, которые будут освящаться...





В программе "Завтрак с 1+1" рассказали, что можно а что нельзя класть в пасхальную корзину.





Не стоит набивать корзину сверху донизу. Там должны быть самые простые и традиционные продукты: пасхальный кулич, крашанки, блюда из мяса (буженина, колбаса или копчёное мясо), соль, сыр и красное вино, которое символизирует Христову кровь. Этого достаточно.





А вот какой-то другой алкоголь, кровяную колбасу и - особенно - деньги и кошельки класть в пасхальную корзину нельзя - грех.





Освятить пасхальные блюда можно во многих храмах, где проводятся литургии. Служба длится с двенадцати ночи и до Пасхальной утрени. освященные блюда есть можно только после окончания всенощной службы - в воскресенье, 8 апреля.





