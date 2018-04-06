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Вчера, 19:08
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В пасхальные дни Украина находится под усиленной охраной службы правопорядка

Пасха традиционно не только большой религиозный праздник, но и время потенциально опасных событий, потому что очень большое количество народа скапливается в определенных местах. Именно поэтому в праздничные дни полиция Украины находится в боевой готовности.

В этом году в пасхальных праздничных мероприятиях ожидается участие около 9 млн граждан. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой. Об этом говорится на правительственном портале.

«Все подразделения МВД, в частности Нацполиция, Нацгвардия, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужба полностью готовы обеспечить правопорядок в городах и селах во время Пасхи. В праздничную ночь к охране общественного порядка и безопасности граждан будут привлечены 21,6 тысячи правоохранителей. Среди них - тысяча военнослужащих Национальной гвардии», - сообщил первый заместитель министра внутренних дел.

Он добавил, что работники полиции провели обследование почти 6,9 тысячи культовых сооружений.

«Самые многочисленные мероприятия ожидаются во Львовской области, Днепропетровской, Харьковской и Одесской области», - сказал Сергей Яровой.

Кроме того, в период с 7 по 9 апреля для обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации привлекут около 14 тысяч личного состава ДСНС и 3,9 тысячи единиц спецтехники.

Правоохранители также уже ведут подготовку к обеспечению безопасности на поминальные дни, которые пройдут 15-17 апреля. Ожидается участие около 4 миллионов человек. К обеспечению безопасности планируется привлечь более 14 000 полицейских и одну тысячу гвардейцев.

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