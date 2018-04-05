На Черниговщине отчим убил двухлетнего ребенка, но может избежать наказания

Общество все больше становится жестоким и равнодушным. Но когда мимо человеческого горя проходит чужой, это еще можно как-то пережить и даже понять. А что делать, когда надругательство делает близкий человек, а самый близкий - смотрит на это пустыми глазами? А что делать, когда ты - маленькое дитя, над которым издеваются взрослые? Сколько их в Украине - обездоленных и преданных родителями? На Черниговщине от пыток отчима умер маленький ребенок - двухлетняя девочка. Мать никак не протестовала против зверства сожителя. Об этом рассказала Укрправда, и этот рассказ - не конец истории.



Она дрожала от страха и тихо плакала.

Сутки в углу, запрет даже повернуть в сторону головку.

На просьбу сходить в туалет наотмашь удар в голову, от которого лицо 5-летней Дианки покрылось гематомой.

В это время о ее сестренку, 2-летнюю Вероничку, тушили сигареты.

Сожитель их матери, 35-летний Назар Красуля уже несколько месяцев издевался над детьми.

Женщина, вместо того, чтобы защищать девочек, молчала, а когда зверства переваливали через край - выходила из дома курить.

Соседи и жители села Мыльники на Черниговщине неоднократно о тех побоях, издевательствах и голоде сообщали в соцслужбы, требовали забрать у Галины детей, просили уберечь. Ведь все деньги, 7000 гривень, которые государство выделяло на содержание дочерей, она пропивала вместе с палачом.

Соцслужба бездействовала: то инспектор во двор зайти не мог из-пса, то дома никого не застали.



Так продолжалось до того рокового дня в конце марта 2018 года.



Наименьшая Вероничка чем-то вызвала гнев мужа матери, и он начал ее бить. Чтобы этого не видеть, мать вышла на улицу, оставив беззащитную кроху наедине с крепким мужчиной и старшей сестренкой, которая от испуга забилась в угол.

Назар бил ребенка четверть часа.

От какого-то из ударов в голову, тело Вероники скрутили судороги, и чтобы она успокоилась, Красуля стал на нее ногами.

Девочка умерла.

Еще два часа горе-мать с извергом пытались привести ее бездыханное тело в себя, растирали снегом, а когда, наконец, вызвали скорую и сообщили: ребенок умер от приступа эпилепсии.

Перелом руки, ушиб головного мозга, ребенок умер от многочисленных тяжких телесных повреждений - к такому выводу пришли судмедэксперты.

Старшую, Диану, на глазах у которой убили сестренку, в больницу тогда забрали с многочисленными гематомами на ручках, ножках и спинке.

Назара задержали и должны судить.

Однако вдумайтесь - ему инкриминируют "непредумышленное убийство", за которое дают от 7 до 10 лет за решеткой. За зверское истязание и убийство ребенка!



НЕЛЮДЬ МОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ



Местным властям невыгодно, чтобы Назара Красулю осудили - об этом кричат ​​односельчане. Они даже осаждали местную райадминистрацию.

Люди говорят: должностей должны лишиться и те, кто на зверства глаза закрывал и молчаливым согласием покрывал убийцу. Они требуют справедливости.

Однако стоит ли ее ждать?

Верх цинизма - заседание комиссии соцслужбы. В последних числах марта там должны были принять решение относительно изъятия выжившей, старшей сестренки, у матери.

Несколько часов перекладывания друг на друга ответственность и вывод: ребенка оставить матери, женщина в этой истории, оказывается, "потерпевшая сторона", а дочь не требует никакой психологической реабилитации, достаточно, чтобы к ней на разговор съездил психиатр.

Даже то, что в свои 5 лет Дианка весит каких-то 13 килограммов не стало аргументом материнской безответственности.

На данный момент мама - единственный человек, которого допускают к Диане. Даже родную тетю, которая всегда заботилась о малышах, не допускают к ребенку, хоть она и просит этого.

Мама, к счастью, не приходит к ребенку. Поэтому ждем заседания суда о лишении матери родительских прав, которое состоится 6 апреля.

У меня, также матери, от этого беззакония даже речь отобрало. "Спасти ребенка, забрать ее в реабилитационный центр, защитить в конце концов" - это единственная мысль, которая была в голове.

Я даже нашла адвоката, который согласился бы защищать интересы ребенка, но оказалось - это невозможно. Заключить соглашение с ним имеет потерпевшая сторона, то есть, мать Галина, женщина, которая является соучастником преступления. Она не была на похоронах меньшей Вероники, не посещает старшую Дианку в больнице, ей все равно, понимаете?!

И этой женщине оставляют опеку! Это означает лишь одно: если ты маленькая девочка и не можешь сама себя защитить, государству тебя наплевать.



ПАЛАЧ СРЕДИ БЛИЗКИХ И РОДНЫХ



За последние 5 лет случаи домашнего насилия только учащаются - со 110 тысяч фактов цифра увеличилась до 165 тысяч.

Половина бездомных женщин и детей покидают жилье именно через домашнее насилие.

Я ни разу не поднимала руку на кого-то из своих сыновей, для меня это недопустимо, но не раз видела грубости среди других мам даже на детских площадках.

Иногда со страхом думаю: а что же они позволяют себе дома, когда их никто не видит, никто не остановит и не осудит? Может, где-то и из-за моего равнодушия страдает какой-то ребенок? Как по мне, смерть 2-летней Вероники из Черниговской области - это вина каждого, кто не обратил внимание и прошел мимо ребенка, которому нужна была помощь, кто слышал плач в какой-то из квартир многоэтажки и не позвонил в полицию, кто не остановил маму в торговом центре, которая поднимает руку на своего малыша.

