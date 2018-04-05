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Вчера, 23:44
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На Черниговщине отчим убил двухлетнего ребенка, но может избежать наказания

Общество все больше становится жестоким и равнодушным. Но когда мимо человеческого горя проходит чужой, это еще можно как-то пережить и даже понять. А что делать, когда надругательство делает близкий человек, а самый близкий - смотрит на это пустыми глазами? А что делать, когда ты - маленькое дитя, над которым издеваются взрослые? Сколько их в Украине - обездоленных и преданных родителями? На Черниговщине от пыток отчима умер маленький ребенок - двухлетняя девочка. Мать никак не протестовала против зверства сожителя. Об этом рассказала Укрправда, и этот рассказ - не конец истории.

Она дрожала от страха и тихо плакала.
Сутки в углу, запрет даже повернуть в сторону головку.
На просьбу сходить в туалет наотмашь удар в голову, от которого лицо 5-летней Дианки покрылось гематомой.
В это время о ее сестренку, 2-летнюю Вероничку, тушили сигареты.
Сожитель их матери, 35-летний Назар Красуля уже несколько месяцев издевался над детьми.
Женщина, вместо того, чтобы защищать девочек, молчала, а когда зверства переваливали через край - выходила из дома курить.
Соседи и жители села Мыльники на Черниговщине неоднократно о тех побоях, издевательствах и голоде сообщали в соцслужбы, требовали забрать у Галины детей, просили уберечь. Ведь все деньги, 7000 гривень, которые государство выделяло на содержание дочерей, она пропивала вместе с палачом.
Соцслужба бездействовала: то инспектор во двор зайти не мог из-пса, то дома никого не застали.

Так продолжалось до того рокового дня в конце марта 2018 года.

Наименьшая Вероничка чем-то вызвала гнев мужа матери, и он начал ее бить. Чтобы этого не видеть, мать вышла на улицу, оставив беззащитную кроху наедине с крепким мужчиной и старшей сестренкой, которая от испуга забилась в угол.
Назар бил ребенка четверть часа.
От какого-то из ударов в голову, тело Вероники скрутили судороги, и чтобы она успокоилась, Красуля стал на нее ногами.
Девочка умерла.
Еще два часа горе-мать с извергом пытались привести ее бездыханное тело в себя, растирали снегом, а когда, наконец, вызвали скорую и сообщили: ребенок умер от приступа эпилепсии.
Перелом руки, ушиб головного мозга, ребенок умер от многочисленных тяжких телесных повреждений - к такому выводу пришли судмедэксперты.
Старшую, Диану, на глазах у которой убили сестренку, в больницу тогда забрали с многочисленными гематомами на ручках, ножках и спинке.
Назара задержали и должны судить.
Однако вдумайтесь - ему инкриминируют "непредумышленное убийство", за которое дают от 7 до 10 лет за решеткой. За зверское истязание и убийство ребенка!

НЕЛЮДЬ МОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ

Местным властям невыгодно, чтобы Назара Красулю осудили - об этом кричат ​​односельчане. Они даже осаждали местную райадминистрацию.
Люди говорят: должностей должны лишиться и те, кто на зверства глаза закрывал и молчаливым согласием покрывал убийцу. Они требуют справедливости.
Однако стоит ли ее ждать?
Верх цинизма - заседание комиссии соцслужбы. В последних числах марта там должны были принять решение относительно изъятия выжившей, старшей сестренки, у матери.
Несколько часов перекладывания друг на друга ответственность и вывод: ребенка оставить матери, женщина в этой истории, оказывается, "потерпевшая сторона", а дочь не требует никакой психологической реабилитации, достаточно, чтобы к ней на разговор съездил психиатр.
Даже то, что в свои 5 лет Дианка весит каких-то 13 килограммов не стало аргументом материнской безответственности.
На данный момент мама - единственный человек, которого допускают к Диане. Даже родную тетю, которая всегда заботилась о малышах, не допускают к ребенку, хоть она и просит этого.
Мама, к счастью, не приходит к ребенку. Поэтому ждем заседания суда о лишении матери родительских прав, которое состоится 6 апреля.
У меня, также матери, от этого беззакония даже речь отобрало. "Спасти ребенка, забрать ее в реабилитационный центр, защитить в конце концов" - это единственная мысль, которая была в голове.
Я даже нашла адвоката, который согласился бы защищать интересы ребенка, но оказалось - это невозможно. Заключить соглашение с ним имеет потерпевшая сторона, то есть, мать Галина, женщина, которая является соучастником преступления. Она не была на похоронах меньшей Вероники, не посещает старшую Дианку в больнице, ей все равно, понимаете?!
И этой женщине оставляют опеку! Это означает лишь одно: если ты маленькая девочка и не можешь сама себя защитить, государству тебя наплевать.


ПАЛАЧ СРЕДИ БЛИЗКИХ И РОДНЫХ

За последние 5 лет случаи домашнего насилия только учащаются - со 110 тысяч фактов цифра увеличилась до 165 тысяч.
Половина бездомных женщин и детей покидают жилье именно через домашнее насилие.
Я ни разу не поднимала руку на кого-то из своих сыновей, для меня это недопустимо, но не раз видела грубости среди других мам даже на детских площадках.
Иногда со страхом думаю: а что же они позволяют себе дома, когда их никто не видит, никто не остановит и не осудит? Может, где-то и из-за моего равнодушия страдает какой-то ребенок? Как по мне, смерть 2-летней Вероники из Черниговской области - это вина каждого, кто не обратил внимание и прошел мимо ребенка, которому нужна была помощь, кто слышал плач в какой-то из квартир многоэтажки и не позвонил в полицию, кто не остановил маму в торговом центре, которая поднимает руку на своего малыша.


ЖЕСТОКОСТЬ ПОРОЖДАЕТ ЖЕСТОКОСТЬ

69% случаев сексуального насилия над детьми в Украине осуществляется в домашних условиях, в неполных семьях и над детьми-сиротами.
Важно отметить, что чаще всего (а именно в 40-50% случаев) сексуальное насилие над детьми осуществляют те, кто "свои в доме»: это родные или близкие друзья.
При этом правозащитники единогласны во мнении, что официальная статистика - это только 40% от реальной картины.
Вся агрессия, боль, злость, обида, которые накапливаются в обиженном ребенке, не могут обойтись без последствий. Рано или поздно они вырвутся наружу.
Статистика свидетельствует: 90% насильников и палачей в детстве страдали от насилия и жестокости.
Если ребенок регулярно был свидетелем издевательств над матерью, вероятность того, что он попытается покончить с собой, возрастает в 6 раз!
А к избиению покойной Вероники и Дианки впоследствии присоединялся и 6-летний сын убийцы.
Кстати, мама девочек - воспитанница детского дома. И это еще одна болезненная проблема нашего общества: выпускники интернатов в основном - это люди со сломанной психикой и отсутствующими ценностями.
Психологи и правозащитники считают, что проблема насилия над детьми - это беда неблагополучных, бедных стран. Однако, ситуацию можно побороть, в первую очередь ведя работу с детьми. Ведь если детей воспитывать в осознании того, что их никто не может обидеть, - мы вырастим другое общество.

ОПЫТ ЗАРУБЕЖЬЯ

Путь, который сегодня может пройти Украина относительно борьбы с домашним насилием, не нов, - многие европейские страны и США в свое время имели аналогичную проблему.
Например, Швеция в 1979 году первой в мире запретила физическое наказание детей.
На сегодня в стране криминализированы все формы домашнего насилия. В тюрьму можно попасть даже за неудачно высказанные угрозы. За нарушение судебного запрета на контакт "светит" штраф или до года тюрьмы. По поднятую на ребенка руку можно получить по меньшей мере штраф, максимум - от полугода до 10 лет тюрьмы.
Во Франции в декабре 2016 года вступили в силу поправки в закон, которые запрещают любое применение насилия в отношении детей: психологическое, физическое, экономическое и сексуальное.
Однако, наказываются только случаи с заметными и серьезными последствиями. В частности, если ребенку меньше 15 лет, то за насилие в отношении него в зависимости от тяжести последствий можно получить от 5 до 20 лет тюрьмы.
Если возраст ребенка больше 15 лет, то наказание может колебаться от 3 до 15 лет.

ГДЕ В УКРАИНЕ НАЙТИ ПОМОЩЬ?

Если вы стали свидетелем домашнего насилия, жестокого обращения с детьми, или же являетесь жертвой издевательств, - не стоит бояться и медлить. Существуют организации, которые помогут в этой беде.
Одна из таких - общественная организация "Ла Страда Украина", которая занимается вопросами защиты прав детей, женщин, противодействием торговле людьми и противодействием насилию в семье.
В случае опасности вашей жизни, физическому или психическому здоровью, звоните на номер их горячей линии 0 800 500 335/0 800 500 225. Вас не оставят без помощи.

ДОБИТЬСЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

5-летняя Дианка, которая до сих пор лежит в больнице, очень напугана. Девочка боится мужчин. Медикам Диана рассказывает, что Назар ее не бил, а лишь "воспитывал". По просьбе продемонстрировать, неистово бьет врача по руке.
Специалисты говорят, что работа с психологической травмой ребенка займет много времени и будет очень сложной.
В любом случае Диана не должна возвращаться в семью или быть направлена ​​в интернат. Сейчас самое важное для нее - получить квалифицированную помощь в реабилитационном центре, где за ребенком присмотрят, успокоят и поддержат.
Очень важно, чтобы эта вопиющая трагедия не стала очередным делом, которое забудется.
Нелюди, которые убивают и издеваются, должны получить заслуженное наказание!
Работники социальных должны ответить перед законом: все до единого, кто своим бездействием позволил произойти трагедии. А судебная система должна показать, что работает ради справедливости, а не безнаказанности. Потому что если даже такие резонансные дела будут "сливаться", то где тогда искать справедливости тысячам жертвам насилия?

Валерия Татарчук, председатель благотворительного фонда "Твоя опора", УП Життя
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