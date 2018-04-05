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Вчера, 22:47
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"Дочка" главаря "ДНР" кинула банк на три миллиона рублей

Каков поп - таков и приход: прикрываясь именем главаря "ДНР" Захарченко, уроженка Ростовской области  (Россия) София Вакуленко, которая присвоила себе имя Анастасии Захарченко, набрала в "Центральном республиканском банке ДНР" кредитов почти на три миллиона российских рублей. И исчезла.


При этом девица выдавала себя за внебрачную дочь Захарченко и даже показывала чьи-то детские фотографии с "папой"

Аферистка имела на руках поддельную доверенност ьна подставную компанию. «Документ» якобы был выдан ее «отцом».


Бумаги безотказно подействовали на сотрудников банка. В результате  «дочь» главаря боевиков получила на руки несколько кредитов, для «реализации разных проектов». Общая сумма «займа» достигла трех миллионов рублей.


Когда к Александру Захарченко обратились сотрудники «МГБ ДНР» и спросили, знакома ли ему «дочь», он с удивлением ответил, что знать ее не знает. Ловкая "дочка" объявлена в розыск.


Источник: Диалог



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