Российскую певицу вывели из зала театра в Лондоне

В российских соцсетях иронизируют над неприятностью российской певицы Анны Нетребко, которая несмотря на оголтело пропутинскую позицию, на родину, в Россию, предпочитает только ездить с концертами, а жить - в Лондоне.





Так вот, именно в Лондоне и произошла досадная неприятность, вызвавшая оживление в сети. Анну Нетребко и её семью попросили покинуть зал в лондонском театре “Принц Эдуард”, где они собирались посмотреть представление “Алладин”. Билеты за 600 евро, купленные Нетребко с рук, оказались поддельными - предприимчивый мошенник прекрасно заработал, а места в зале отдали тем, кто купил билеты в кассе театра.





Украинские пользователи сетей помнят её поездку в "ДНР" и фотографии на фоне флага террористов. Она также перечисляла деньги не поддержку террористов.





Несмотря на это, ни под украинские, ни под европейские санкции поклонница Захарченко почему-то не попала.



