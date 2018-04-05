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Сегодня, 19:07
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Российскую певицу вывели из зала театра в Лондоне

В российских соцсетях иронизируют над неприятностью российской певицы Анны Нетребко, которая несмотря на оголтело пропутинскую позицию, на родину, в Россию, предпочитает только ездить с концертами, а жить - в Лондоне.


Так вот, именно в Лондоне и произошла досадная неприятность, вызвавшая оживление в сети. Анну Нетребко и её семью попросили покинуть зал в лондонском театре “Принц Эдуард”, где они собирались посмотреть представление “Алладин”. Билеты за 600 евро, купленные Нетребко с рук,  оказались поддельными - предприимчивый мошенник прекрасно заработал, а места в зале отдали тем, кто  купил билеты в кассе театра.


Украинские пользователи сетей помнят её поездку в "ДНР" и фотографии на фоне флага террористов. Она также перечисляла деньги не поддержку террористов.


Несмотря на это, ни под украинские, ни под европейские  санкции поклонница Захарченко почему-то не попала.

 

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