Суд вновь оставил под стражей виновников харьковского ДТП Зайцеву и Дронова

Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения участникам ДТП, в результате которого погибли шесть человек и несклько человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе и очень серьёзные. Разбирательство продолжается уже несколько месяцев.





Находившейся за рулем автомобиля Lexus Зайцевой продлили арест без права внесения залога до 1 июня, передает NewsRoom.





Такое же решение суд вынес и по Геннадию Дронову, который управлял Touareg. Требования обвинения о содержании водителей под стражей поддержали пять представителей потерпевших, а также, с некоторыми оговорками, адвокат Елены Зайцевой.





"Я считаю, что риски в ходатайстве просто перечислены, но не доказаны. Однако, учитывая резонанс дела и чувства потерпевших, мы не будем оспаривать позицию прокуратуры", - рассказала Юлия Козырь.





Защита Геннадия Дронова не согласна с мерой пресечения для него и настаивала на избрании более мягкой меры пресечения. По мнению адвоката Сергея Перепелицы, суд должен был назначить водителю Volkswagen Touareg домашний арест с ношением электронного браслета, так как обвинители не доказали риски, связанные с его пребыванием на свободе.





Дронов попросил о снисхождении ы связи с тем, что у него старенькая мама. "У меня мама одна, ей 80 лет. Прошу войти в мое положение. У меня был месяц, чтобы сбежать, но я этого не сделал", - заявил участник ДТП.





Однако суд оставил Дронова под стражей.





Статья, по которой проходят Зайцева и Дронов, предусматривает максчимальное наказание - 10 лет.







