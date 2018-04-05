АТБ подал в суд на защитников уничтожаемой им зеленой зоны

Уничтожение зеленой зоны в столице и преобразование скверов в строительные площадки, где позже встают "доходные дома", - обычное дело в нынешние годы. Общество часто пытается защитить свое право жить в зеленом городе, но корпорации, застройщики и их покровители делают все, чтобы выставить людей нарушителями закона.



4 апреля состоялось первое заседание по иску АТБ против активистов. На скамье подсудимых 6 местных жителей и депутат Киевсовета. Судят тех, кто остановил незаконное строительство на Беличах. По этой застройке с впервые в Киеве удалось отменить разрешительные документы. Отмену инициировал народный депутат, Юрий Левченко.



Об этом на сайте "Громада Киевщины" написал депутат Киевсовета Прохор Антоненко.



АТБ не ожидало сопротивления общественности. Застройщики были уверены, что имеют поддержку киевской власти. Они также могут позволить себе "пригласить" силовую поддержку. По заявлениям АТБ-шников начали активно открывать уголовные дела против активистов. Писали заявления, что женщины-активистки угрожали физической расправой их сотрудникам и титушкам. Собрали из соцсетей фото протестующих и заявили, что именно они организовали беспорядки. Застройщик утверждает, что из сотен людей, собравшихся на протестах, именно эти 6 человек уничтожали их имущество. То есть делали все, чтобы запугать активистов.



4 апреля состоялось первое заседание суда. Поддержать депутата и активистов пришла местная община.



Противостояние с сетью супермаркетов началось почти десять лет назад, рассказывает Антоненко. АТБ приобрело землю, на которой росли столетние сосны. В КГГА тогда дали заключения, что участок не является зеленой зоной. Однако известно, что эта территория с 2005 года входит в Программу развития зеленых зон Киева.



Хотя участок в АТБ был с 2007 года, рубить деревья и делать разрешительные документы на строительство начали только в 2015. Посреди ночи представители застройщика вырезали столетние деревья. А в 2016 после получения незаконных документов на строительство супермаркета застройщик привез титушек из ОО «Майдан». Как следствие, начались столкновения с местными жителями. Пострадали люди. Тогда община объединилась и дала застройщикам отпор.



По этой застройке удалось ли не впервые в Киеве отменить разрешительные документы. Это сделал народный депутат Юрий Левченко. Градостроительные условия и ограничения и Декларация на начало строительных работ отменены. Именно после избрания Кличко мэром активизировалась застройка зеленых зон и выдача незаконных разрешений на строительство.



АТБ отменены разрешительные документы, победа на стороне киевлян. Но из желания отомстить, или чтобы запугать других активистов, застройщик подал на наиболее активных противников застройки гражданский иск.



Сейчас община сплочена не хуже чем тогда, когда выгнала застройщика из сквера. Активисты готовы отстаивать зеленую зону, и запугать никого не удастся, уверена громада.



















