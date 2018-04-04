Певицу Катю Бужинскую муж приревновал к герою клипа

Украинская певица Катя Бужинская сняла новый клип, съёмки которого оказались красивыми и чувственными. И он, судя по отзывам поклонников, удался.





Новый клип Кати Бужинской на песню "Ти - один на мільйон" снимали на побережье Италии, в небольшом городке Позитано, где однажды певица была с концертом.





Специально для клипа подруга Кати Бужинской в короткие сроки нашла ей актера, который похож на того, кто сыграл Иисуса Христа в фильме Мела Гибсона "Страсти Христовы". Сама Катя признается, что актер был настолько красивым, еще и итальянец, что муж начал ревновать, когда услышал море комплиментов в адрес его жены.





Катя Бужинская рассказала: "Мне нужно было, чтобы от него исходил внутренний свет. Об этом моя песня "Ти – один на мільйон". О единственном мужчине в жизни женщины, которому она посвящает себя, отдавая свою любовь, нежность и красоту. Только ему одному. Я – против полигамии. Мужчина – ключ, женщина – замок. И лишь один ключ должен открывать этот замок. Поэтому в клипе нет ничего вульгарного, пошлого. Зато есть добро, нежность, любовь. Есть взгляды, улыбки, уважение друг к другу. В этом противопоставлении светлого темному есть вызов. Это то, чего на экранах мы не видим. Мне бы хотелось, чтобы клип смотрели дети, чтобы они воспитывались на таких отношениях между мужчиной и женщиной".





В клипе "Ти - один на мільйон" были и экстремальные моменты, но Бужинская, как мать троих детей, решила доверить роль водителя на горном серпантине своему спутнику по клипу. По словам артистки, она мечтала сидеть за рулем кабриолета, но не рискнула. Тем не менее, съёмки сделаны так, что захватывает дух.





Местные жители интересовались, что именно снимает украинская красавица со съемочной группой. И даже поддерживали своими эмоциональными возгласами на определенных этапах съемочного процесса нового видеоклипа.





Источник: bigmir.net



