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Вчера, 21:18
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Супрун сказала, что Минздрав на правильном пути, и она в отставку не пойдёт

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмахнулась от депутатов Оппоблока с их требованием отставки: Минздрав на правильном пути, и сдаваться она не собирается.


"На самом деле это подтверждение тому, что мы на правильном пути. Изменения старой системы, которые мы воплощаем, достаточно сложны. Они происходят нелегко. Но мы чувствуем, что миллионы украинцев ждут, чтобы, наконец, наступили изменения в системе здравоохранения", - сказала и.о. министра. - "Мы будем и дальше работать непрерывно, чтобы все изменения произошли. Также хочу поблагодарить всех, кто присылал мне сообщения со словами поддержки, кто здоровался со мной на улицах, кто со мной общался. Чтоб вы знали: я не сдаюсь, я не ухожу в отставку, я остаюсь, и мы будем работать и вместе воплощать изменения", - подчеркнула Супрун.


Об этом она заявила на брифинге, посвящённом программе "Доступные лекарства".


Как известно, профильный комитет Верховной Рады во главе с Ольгой Богомолец поддержал требование депутатов Александра Вилкула и Игоря Шурмы о смещении Ульяны Супрун с занимаемого поста. При этом Богомолец добавила, что в работе Супрун наблюдается огромное количество злоупотреблений, поэтому она тоже на стороне этих депутатов.


Судьбу Супрун будет решать Кабмин и Верховная Рада. Хочется думать, по итогам сделанного или несделанного, а не по симпатии или антипатии, как это часто бывает во власти.

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