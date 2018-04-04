Адвокаты Савченко не хотят ее защищать - Чевгуз отказался, Фейгин больше не взялся бы

Адвокат находящейся в СИЗО Надежды Савченко написал самоотвод, хотя буквально за пару дней до этого, судя по записям в его ленте в Фейсбуке ничего похожего не предвещалось. А уже 31 марта написал заявление о самоотводе, а третьего - опубликовал в Фейсбуке.





Политтехнолог Алексей Голобуцкий не без оснований предположил, что такое произошло потому, что адвокат не захотел поддерживая явно лживую информацию о "кровавой рвоте у голодающей в СИЗО" Надежды Савченко. Одно дело защищать человека, другое дело - вступать в сговор со своим клиентом, да ещё при таком серьёзном раскладе, как в деле Савченко.





"Адвокат был выставлен Савченко сразу, как только не поддержал легенду об "умирающей Наде с кровавой рвотой, питаемой принудительным кормлением". Ничего особенного не сказал, просто сдержанные и обтекаемые формулировки, как и положено адвокату: "состояние удовлетворительное, будь что-то угрожающее либо перспектива принудительного питания - мне бы сообщили, вероятно".





Но, видимо, кураторов клиентки это категорически не устроило. Поэтому место адвоката террористки сейчас вакантно. Возможно, следует ожидать "адвокатского десанта" от ФСБ: любой из "сильно сочувствующих Наде" может публично предложить "оплатить лучших специалистов" - тот же Мураев или лично Медведчук, раз уж решил вернуться в политику формально. Законом не запрещено - только бы обвиняемая согласилась и подписала соответствующие документы.





Так что с интересом ждём, откуда появится новый адвокат и как будет вести себя на публике. По идее, если действительно утвердят креатуру кураторов Савченко, адвокат должен будет включиться в постановку "Бедная Надя"...- написал Алексей Голобуцкий.

Кстати, бывший адвокат Надежды Савченко в России Марк Фейгин в комментарии одному из украинских телеканалов сказал, что не взялся бы защищать Надежду Савченко повторно.

"Савченко спасли в России. Там ее обвиняли в совершении преступлений, которые она не делала. Но в Украине совершенно другие обвинения и другие доказательства ее вины. Я не предвосхищаю суд и следствие, пусть они решают. Тем не менее, я вижу, что есть представленные доказательства. А я, понимаете, защищаю только невиновных. Такой у меня принцип", – добавил экс-адвокат Савченко.





