Рождённые в Украине: Олесь Гончар, писатель

Сегодня 100 лет со дня рождения Олеся Гончара. А я этому поверить не могу, поскольку для меня он – человек реальный и очень любимый как писатель.





Собственно, впервые я с ним познакомилась через мою маму – она была преподавателем украинского языка и литературы и, бывало, ездила на различные семинары, творческие встречи и литературные декады. Там и познакомилась с Олесем Гончаром, который, как она говорила, производил впечатление раз и навсегда: умница, интеллектуал и… чем-то надломленный человек, несмотря на всю приближённость к власти, обласканность ею и известность. Она запомнила его прекрасным рассказчиком, который мог держать любую аудиторию сколько угодно, не раскрываясь при этом сам, очень обаятельным и красивым мужчиной, несмотря на уже довольно зрелый возраст. И потрясающе талантливым писателем, обладающим огромным словарным запасом – не было, казалось, украинского слова, значения которого он бы не знал. Встречи учителей с Гончаром были очень интересны и важны и остались в маминой памяти навсегда.

Как оказалось, и в моей тоже. Потому что с тех пор я перечитала практически всё, что написал Гончар, и читаю-перечитываю до сих пор. В юности я находила в его книгах романтику, любовь, душевность, став более взрослой, обнаружила, что произведения его философичны и глубоки, а иногда – просто пророческие.





Он очень долгое время был моим любимым писателем. Не Лев Толстой, не модный тогда Достоевский, даже не чрезвычайно любимые мною Хэмингуэй и Ремарк – Гончар властвовал в моей душе. Возможно, именно благодаря ему в моей жизни донбасской школьницы появилось понимание поразительной, пронзающей душу красоты украинского слова, я стала ощущать уникальность украинского характера. А ещё – я училась писать так, как он: без лишних цветистостей и красот в предложениях, простым, лаконичным языком.

Словом, когда пришла пора поступать в Одесский университет, на вступительных экзаменах из-за Гончара я чуть не получила… двойку и едва не вылетела прямо с экзамена!





Председатель приёмной комиссии, преподаватель русского языка с филфака… не буду называть её имя, возможно, её уже нет в живых, спросила меня на экзамене по русской литературе:





- Ваш любимый писатель?

- Олесь Гончар, - бодро откликнулась я. – «Прапороносці», «Берег любові», «Тронка», «Бригантина», «Собор»… - я была готова перечислять дальше и даже пересказывать по много раз читанные мною книги.

- Стоп-стоп! – недовольно перебила меня преподаватель. – Это украинский писатель. А ваш любимый, я спрашиваю?

- Так Гончар же и любимый, - удивилась я. – Разве важно, чей он? Он лучший!

- А почему в поступаете на русское отделение? Вот и шли бы на украинское, если он ваш любимый, - уже зло начала обрывать меня педагог.

- Но разве имеет значение, куда я поступаю и то, какой писатель мне нравится? – не могла понять я, вчерашняя школьница.





…Мне поставили четвёрку – за Гончара, оценку снизили на балл, хотя преподаватель хотела, чтобы меня вообще отправили с экзамена как не проникнувшуся духом великой русской литературы. Но ей, к счастью, не позволили это сделать.





А потом Гончар приезжал в университет. Но я его не увидела, потому что лежала в больнице. Мне вообще везло на болезни в дни приезда интересных людей в наш вуз – судьба такая. Поэтому я так и осталась – его читателем. Последний раз я держала его книгу в руках – перед Новым 2018 годом. Это была «Твоя зоря» - о жизненных дорогах, о духовности, о любви…





Олеся Гончара надо читать. Не по принуждению – по велению души. Читать и прямо слышать живой голос Украины, чувствовать не показной, а внутренний, подлинный патриотизм.





Мне кажется, что, несмотря на то, что Гончар достиг всего, что может достичь писатель в государстве, у него был большой внутренний конфликт с тем обществом, в котором он жил – это чувствуется в его произведениях, пусть даже выдержанных в тогдашнем советском духе. Но писатель и человек Олесь Гончар не потерял чести, совести и никогда не лгал в своих произведениях. И всегда был украинским патриотом. Удивительно, я совершенно не ощущаю, что сегодня – целых 100 лет со дня его рождения – он наш современник.





Александрина Кругленко, InfoKava

