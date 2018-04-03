Роман Сущенко прислал рисунки "Ада Адского"

Дочь незаконно заключенного Россией украинского журналиста Романа Сущенко рассказала, что получила от отца письма, в которых он передал рисунки, сделанные шариковой ручкой, чаем и шелухой лука.



Незаконно арестованый в Москве корреспондент Укринформа Роман Сущенко прислал два новых рисунки из СИЗО "Лефортово", сообщает Укринформ.



"Сегодня получила четыре письма от отца. Датированы они августом, сентябрем и декабрем 2017 года. Приятно удивили два новых рисунка. На этот раз отец нас "перенес" в пригород итальянского города Парма и маяка Ар-Мэн, который находится во французской Бретани. Очень атмосферно", - рассказала она.



Как отметил Роман Сущенко на обратной стороне изображения маяка, его построили на рифе острова Иль-де-Сен на скале Ар-Мэн во время отлива. Через его изолированность строительство маяка растянулось на 14 лет. Этот маяк моряки называют "Ад Адский".



Оба рисунки выполнены на бумаге формата А4 с помощью шариковых ручек, карандаша, чая и луковой шелухи.



Всего от собкора Укринформа поступило уже восемь рисунков. До этого он изобразил весенний пейзаж, вид на Париж и город Сен-Мало, швейцарский город Женеву и итальянский Перуджу, а также пейзаж украинской местности - реку Рось.



Как известно, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.



7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.



Мосгорсуд продлил арест Сущенко до 16 сентября.