Дочь незаконно заключенного Россией украинского журналиста Романа Сущенко рассказала, что получила от отца письма, в которых он передал рисунки, сделанные шариковой ручкой, чаем и шелухой лука.
Незаконно арестованый в Москве корреспондент Укринформа Роман Сущенко прислал два новых рисунки из СИЗО "Лефортово", сообщает Укринформ.
"Сегодня получила четыре письма от отца. Датированы они августом, сентябрем и декабрем 2017 года. Приятно удивили два новых рисунка. На этот раз отец нас "перенес" в пригород итальянского города Парма и маяка Ар-Мэн, который находится во французской Бретани. Очень атмосферно", - рассказала она.
Как отметил Роман Сущенко на обратной стороне изображения маяка, его построили на рифе острова Иль-де-Сен на скале Ар-Мэн во время отлива. Через его изолированность строительство маяка растянулось на 14 лет. Этот маяк моряки называют "Ад Адский".
Оба рисунки выполнены на бумаге формата А4 с помощью шариковых ручек, карандаша, чая и луковой шелухи.
Всего от собкора Укринформа поступило уже восемь рисунков. До этого он изобразил весенний пейзаж, вид на Париж и город Сен-Мало, швейцарский город Женеву и итальянский Перуджу, а также пейзаж украинской местности - реку Рось.
Как известно, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.
7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.
Мосгорсуд продлил арест Сущенко до 16 сентября.
Роман Сущенко прислал рисунки "Ада Адского"
Дочь незаконно заключенного Россией украинского журналиста Романа Сущенко рассказала, что получила от отца письма, в которых он передал рисунки, сделанные шариковой ручкой, чаем и шелухой лука.