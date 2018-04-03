Экс-регионалы Вилкул и Шурма вместе с Богомолец добились отставки Ульяны Супрун

Ломающую сложившиеся годами привычные схемы, не вписывающуюся в украинский медицинский мир, чётко поделенный на контролируемые территории, работающую по западным стандартам Ульяну Супрун - и.о. главы МОЗ - таки "дожали".

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал обращение к Кабмину относительно увольнения и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.



Об этом сообщила председатель Комитета Ольга Богомолец на своей странице в Facebook, передают Факты.





"Только что Комитет ВР по вопросам здравоохранения большинством голосов одобрил проект Постановления Верховной Рады Украины №5642 об обращении к Кабмину относительно увольнения с должности.а. министра здравоохранения и выразил ей недоверие, – написала она".





По ее словам, в проекте постановления причиной указано острую общественную напряженность, которая возникла в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности.





"Я поддержала проект постановления, но хочу заметить, что поводов для увольнения — гораздо больше, и надо разобраться, что стало причиной катастрофы в медицине — профессиональная непригодность и.о. министра или сознательная правительственная политика, ведь работу правительства в части охраны здоровья также было признано Комитетом неудовлетворительной, – добавила Богомолец.





Что характерно, соавторами проекта постановления является сопредседатель фракции Оппозиционный блок Александр Вилкул и народный депутат от Опоблоку Игорь Шурма.





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