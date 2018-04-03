В Запорожье реабилитировали Розу Люксембург

Декоммунизация в Украине иногда принимает причудливые формы, поскольку переименование порой осуществляется только в связи с тем, что название присваивалось в советское время. Между тем, хорошее знание истории заставляет опровергнуть некоторые моменты.





В Запорожье собираются вернуть название улице Розы Люксембург. Несмотря на то, что польско-немецкую марксистку принято считать ярой поклонницей Советской страны, она, в общем-то, вряд ли о ней толком знала, поскольку была убита в 1919 году. Она была далека от коммунистических и даже марксистских идей в том проявлении, которые были на вооружении Ленина, критиковала революцию и была абсолютно против войны, считая любую войну чудовищной катастрофой для людей и всего лишь способом наживы для определённых кругов. Но пропаганда сделала своё дело, и Роза Люксембург стала "флагом революции", чему очень бы удивилась, поскольку была всё-таки больше экономистом, чем революционеркой.





Российские историки и псевдоисторики вырывают цитаты из работ Розы Люксембург, пытаясь приписать ей антиукраинские настроения. При этом как-то забывается, что она была сторонником права наций на самоопределение (по-настоящему, а не на словах), в том числе и Украины, но воспринимала Украину в составе тогдашней Российской империи. Кроме того, она была жёстким критиком большевизма, за что её ненавидел Ленин. Однако как аргумент всегда используется единственная фраза из статьи, которая была опубликована только после смерти Люксембург, и не факт, что она бы её опубликовала, будучи живой. Но ей не прощают того, что сделала советская пропагадда с ее памятью посмертно (включая и День 8 марта).





Именно то, что Роза Люксембург не имела отношения к советской действительности, и стало аргументом при возврате наименования улице её имени.





Кроме того, вернут наименование улице Мазина - одного из членов революционного совета Бердянска. Запорожская пресса пишет, что вопреки официальной точке зрения, Антон Мазин не был расстрелян в числе других членов первого бердянского совета. До этих событий он отбыл в Галичину, там Мазин прожил до второй мировой войны. Тогда же вступил в организацию украинских националистов, воевал в Украинской повстанческой армии. Погиб в 1943 году на Волыни в Перелисянке, где одна из улиц носит его имя.





