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В мире / Россия
Вчера, 23:13
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Дочь Пореченкова уехала из России - почему-то не в ОРДЛО

Российские "патриоты" много рассуждают о судьбах России и её значении в мировом сообществе, но детей предпочитают видеть живущими за рубежом. Не исключением оказался и защитник "русского мира" в Донбассе актёр Михаил Пореченков - его дочь уже не в России.


Дочь российского актера Михаила Пореченкова который стрелял из пулемета по позициям украинских военнослужащих в донецком аэропорту (2014 год), покинула Россию.


Отучившись два года в Школе-студии МХАТ, 20-летняя Варвара Пореченкова досрочно забрала документы из Московского ВУЗа. Девушка решила усовершенствовать свои навыки в европейском ВУЗе."Варечка поступила в Роттердамский университет Эразма в Нидерландах, это известный в мире вуз. Очень рад за внучку, она талантливая, способная!» — поделился дед Варвары Евгений Михайлович.


«Не бойтесь принимать собственные решения, бросить все на карту и переломить жизнь. Спасибо всем, кто поддерживал и верил в то, что у меня получится. Я сделала это!» — похвасталась в свою очередь Варвара в социальной сети.


Источник: «ДонПресс»

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