Каким будет лето 2018 года

Затяжная зима совсем расстроила украинцев, и они с опаской всматриваются в календари погоды и читают прогнозы на предстоящие два месяца весны и лето. А кстати, каким обещает быть лето?





В 2018 году украинцев ожидает сухое и жаркое лето. И начнется оно в мае. Об этом на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин, передают Украинские новости.





По данным украинского Гидрометцентра, пожароопасный период в 2018 году ожидается сложный, будет характеризироваться температурным режимом выше нормы и большим количеством дней с температурой воздуха 30-35 градусов выше нуля, значительным дефицитом осадков, формированием с мая по сентябрь длительного периода с высоким классом пожарной опасности во всех областях Украины.





Так что из зимы мы можем перескочить прямо в лето, не успев насладиться весной.