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Общество / Природа
Вчера, 23:48
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Каким будет лето 2018 года

Затяжная зима совсем расстроила украинцев, и они с опаской всматриваются в календари погоды и читают прогнозы на предстоящие два месяца весны и лето. А кстати, каким обещает быть лето?


В 2018 году украинцев ожидает сухое и жаркое лето. И начнется оно в мае. Об этом на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин, передают Украинские новости.


По данным украинского Гидрометцентра, пожароопасный период в 2018 году ожидается сложный, будет характеризироваться температурным режимом выше нормы и большим количеством дней с температурой воздуха 30-35 градусов выше нуля, значительным дефицитом осадков, формированием с мая по сентябрь длительного периода с высоким классом пожарной опасности во всех областях Украины.


Так что из зимы мы можем перескочить прямо в лето, не успев насладиться весной.

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