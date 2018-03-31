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Недвижимость / За рубежом
Вчера, 22:54
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В Италии завершился судебный процесс о краже одного баклажана, который продолжался 9 лет

Однажды на частном поле в Италии поймали мужчину, который украл... один баклажан: именно этот овощ обнаружили в ведре, которое нёс мужчина. И начался процесс века, который продолжался девять лет. И вот теперь мужчину оправдали.. Судебный процесс о краже копеечного овоща обошёлся налогоплательщикам в несколько тысяч евро.


В 2009 году на частном поле у города Лечче на юге Италии поймали 49-летнего мужчину с ведром, в котором одиноко лежал баклажан. Мужчина рассказал полицейским, что на кражу пошел от безысходности: у него не было работы и денег, а ребенка надо было как-то кормить, передает Сегодня.

Но итальянский суд гуманностью не отличается. Поэтому сначала бедолагу приговорили к пяти месяцам тюрьмы и штрафу в размере 500 евро. Потом наказание смягчили до двух месяцев заключения и 120 евро штрафа. Такой приговор мужчину не устроил, и он продолжил судиться, пока не дошел до последней инстанции — Кассационного суда в Риме.


Наконец, после девяти лет судебных тяжб, мужчину оправдали. Кассационный суд раскритиковал нижестоящие инстанции за то, что не учитывалось бедственное положение подсудимого и слишком незначительный ущерб. Также судей обвинили в растрате государственных средств, ведь мужчина был слишком беден, чтобы заплатить за адвоката, поэтому пользовался услугами общественных защитников, на которых ушло около восьми тысяч евро.

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